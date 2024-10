- Szukałam świeżego podejścia do tematu związkowych relacji. Tekst często jest moim punktem wyjścia przy powstawaniu piosenek. Zaczęło się od słowa "Kiks", co oznacza błąd, niewłaściwe posunięcie, ale też zwykłą pomyłkę. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólny muzyczny mianownik i drogę, którą miałoby podążać brzmienie tego utworu. Wiem, że kazaliśmy na siebie chwilę poczekać, ale mogę powiedzieć, że drugi album jest już skończony i nasza nowa muzyka będzie teraz płynąć do słuchaczy wartkim nurtem - ujawnia w rozmowie z Interią wokalistka Georgina Tarasiuk .

W 1999 roku dziewczyna wystąpiła na Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. Tam zwróciła na nią uwagę twórczyni "Szansy na sukces", Elżbieta Skrętkowska. To producentka namówiła 11-letnią wówczas Tarasiuk do wzięcia udziału w programie TVP. Młoda wokalistka raczej nie żałowała, że pojawiła się w studiu, gdyż wykonaniem utworu "Dłoń" Natalii Kukulskiej trafiła do serca wokalistki, która w tym odcinku oceniała uczestników. Georgina wygrała program, a do dziś uważa się, że jej występ był jednym z najlepszych w historii.