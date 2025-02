Beata Kozidrak doceniona przez amerykańskiego wokalistę nominowanego do Grammy

Perfume Genius to 43-letni artysta tworzący w nurcie alternatywnego popu i indie rocka, który na koncie ma już sześć albumów, a już pod koniec marca ukaże się siódmy - "Glory". Każda z jego kolejnych płyt otrzymuje uznanie od krytyków muzycznych, a w 2023 roku muzyk doczekał się nawet nominacji do nagrody Grammy za utwór "Spitting Off The Edge Of The World" nagrany w duecie z zespołem Yeah Yeah Yeahs.