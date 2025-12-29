Baron szczerze o rozłące z synem. Spędzili święta osobno

W grudniu w przestrzeni medialnej znów głośno zrobiło się o relacji Sandry Kubickiej i Barona. Po wcześniejszych wyznaniach modelki o kryzysie w małżeństwie pojawiły się doniesienia sugerujące definitywne rozstanie pary. Choć żadna ze stron nie zdecydowała się na jednoznaczny komentarz, uważni obserwatorzy zwrócili uwagę na wymowny szczegół: świąteczne publikacje w mediach społecznościowych.

W czasie Bożego Narodzenia to Sandra Kubicka zamieszczała zdjęcia z synem Leonardem. Na profilu Barona brakowało podobnych kadrów, co szybko wywołało pytania o to, dlaczego muzyk nie spędził świąt z dzieckiem.

Baron przerywa milczenie. "To było dla mnie bardzo trudne"

Odpowiedź pojawiła się kilka dni później. Gitarzysta Afromental opublikował osobisty wpis, w którym wprost przyznał, że ostatni tydzień był dla niego wyjątkowo bolesny.

"To było dla mnie bardzo trudne nie widzieć się z moim synkiem przez siedem dni. Nie dane nam było spędzić razem świąt w tym roku, bo przez stan zdrowia Leosia nie mogłem go zabrać ze sobą do mojej rodziny we Wrocławiu…" - napisał Baron na Instagramie.

Muzyk podkreślił, że decyzja nie miała związku z konfliktem, a była podyktowana wyłącznie dobrem dziecka. Jak zaznaczył, rozłąka szybko dobiegła końca.

"Na szczęście już wróciłem i nadrabiamy od rana we dwóch zaległości w obecności, uważności, radości i miłości".

Baron udostępnia wspólne chwile z synem. "Ten śmiech leczy wszystko"

Po powrocie Baron znów zaczął dzielić się codziennością z synem. Na jego profilu pojawiły się nagrania ze wspólnych zabaw, między innymi na zjeżdżalni. Jedno z krótkich zdań, które do nich dołączył, mówi wiele o emocjach muzyka: "Ten śmiech leczy wszystko".

Nie jest tajemnicą, że Leonard zajmuje w jego życiu szczególne miejsce. Baron wielokrotnie podkreślał, że ojcostwo całkowicie zmieniło jego perspektywę, a więź z synem jest dla niego absolutnie wyjątkowa. W jednym z wcześniejszych wpisów przyznawał, że "nigdy nie czuł takiej miłości".

Kubicka o doniesieniach mediów: "To kwestie osobiste"

Sandra Kubicka, mimo medialnego zainteresowania, konsekwentnie stara się chronić prywatność. Gdy pojawiły się pytania o sytuację rodzinną, jasno zaznaczyła swoje stanowisko:

"Rozumiem zainteresowanie mediów, jednak sprawy mojego życia prywatnego i rodzinnego chciałabym zachować poza przestrzenią publiczną. Są to kwestie osobiste, które nie były i nie są przekazywane mediom z mojej inicjatywy ani za moją zgodą" - napisała na Instagramie.

Niedługo później modelka poinformowała o przeprowadzce do nowego mieszkania, co tylko podsyciło spekulacje, choć wciąż brak oficjalnych deklaracji dotyczących statusu związku.

Rodzicielstwo ponad wszystko

Choć relacja Sandry Kubickiej i Barona pozostaje tematem domysłów, jedno wydaje się pewne: oboje jasno pokazują, że dobro syna jest dla nich priorytetem. Świąteczna rozłąka, choć trudna emocjonalnie, była decyzją podyktowaną troską i odpowiedzialnością.

"Gość Wydarzeń". Muniek o alkoholu w święta: Oduczyłem się, na Wigilii zero Polsat News