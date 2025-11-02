Ariana Grande w nowej roli. Kolejny sezon kultowego serialu z plejadą gwiazd

Informacja o dołączeniu Ariany Grande została oficjalnie ogłoszona 31 października przez Ryan Murphy Productions w mediach społecznościowych. W krótkim filmie promocyjnym, opublikowanym na Instagramie, zaprezentowano listę aktorów z charakterystyczną dla serii typografią, a całość uzupełniał nostalgiczny utwór Very Lynn "I'll Be Seeing You".

To nie pierwszy kontakt piosenkarki z twórcą "American Horror Story". W 2015 roku Grande zagrała postać Chanel No. 2 w serialu "Scream Queens", również autorstwa Murphy'ego. Nadchodzący sezon zapowiada się więc jak spotkanie po latach - z Emmą Roberts i Billie Lourd, które także występowały w tamtej produkcji.

Wielki powrót legend serii "American Horror Story"

Nowy sezon przyniesie także powrót kilku ikon "American Horror Story". Po kilkuletniej przerwie na ekran wrócą Jessica Lange, Angela Bassett, Kathy Bates i Gabourey Sidibe, które po raz ostatni pojawiły się w ósmym sezonie w 2018 roku. Sarah Paulson i Evan Peters, uznawani za filary antologii, powrócą po nieobecności w 11. i 12. sezonie.

Jak podkreślają fani w mediach społecznościowych, liczba znanych nazwisk sugeruje, że 13. odsłona serialu może w jakiś sposób nawiązywać do wcześniejszych historii. Nie wiadomo jednak, czy Murphy zdecyduje się kontynuować wątki z poprzednich części czy też stworzy zupełnie nową, mroczną opowieść.

13 sezonów grozy

"American Horror Story" debiutował w 2011 roku na antenie FX i od tego czasu doczekał się dwunastu sezonów. Każdy z nich stanowi odrębną historię, w której czasem pojawiają się wątki łączące różne części uniwersum. Serial przyniósł twórcom liczne nagrody, a widzom niezapomniane kreacje aktorskie - szczególnie Jessiki Lange, Kathy Bates i Ewana Petersa.

Choć szczegóły fabuły 13. sezonu są trzymane w tajemnicy, jego premiera została zapowiedziana na 2026 rok.

Nowy rozdział w karierze Ariany Grande

Dla Ariany Grande udział w "American Horror Story" to nie tylko powrót do aktorstwa, ale też kolejne spotkanie z uniwersum Ryana Murphy'ego. Artystka, która obecnie promuje swój nowy album i przygotowuje się do premiery musicalu "Wicked", coraz śmielej łączy karierę muzyczną z filmową.

Jak zauważył portal Entertainment Weekly, angaż Grande to "jeden z najbardziej ekscytujących castingów w historii serii", który może przyciągnąć do produkcji zupełnie nową publiczność.

