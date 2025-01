"To naprawdę poruszające, że nasza/moja muzyka tak mocno dotyka tak wiele żyć na tak wiele różnych sposobów" - napisała Annie Lennox na Instagramie.

Z okazji swoich 70. urodzin, wokalistka poprosiła fanów - podkreślając, że jest to tylko sugestia - o wsparcie dla bliskich jej organizacji pożytku publicznego. Na liście znalazła się m.in. The Circle (charytatywna organizacja założona przez Annie Lennox w 2008 r., której celem jest wsparcie dla kobiet i dziewczyn na całym świecie), a także fundacje pomagające palestyńskim uchodźcom w Gazie.

"Wasze datki dosłownie zmieniają ludziom życie. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudny czas dla tak wielu ludzi na całym świecie, więc to nie jest w żaden sposób 'prośba', ale jeśli chcecie coś przesłać z okazji moich 70. urodzin, to byłby najlepszy prezent ze wszystkich" - przekazała wokalistka.

Annie Lennox kończy 70 lat. Nie tylko Eurythmics

Annie Lennox zdobyła ogromną popularność jako twarz i głos duetu Eurythmics, który stał się jedną z największych gwiazd lat 80. W ciągu dekady działalności (1980-1990) razem z producentem i muzykiem Dave'em Stewartem sprzedali ponad 75 mln płyt, zdobywając najważniejsze nagrody (m.in. Grammy, Brit Awards, MTV VMA) i uznanie fanów na całym świecie. Zespół kilkakrotnie powracał, po raz ostatni w 2022 r., gdy został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Annie Lennox na planie teledysku "Here Comes the Rain Again" Eurythmics - wyspa Hoy w archipelagu Orkadów (Szkocja), 12 czerwca 1983 r. Steve Rapport Getty Images

"Ludzie płaczą przy niektórych piosenkach. Wiele utworów, które razem napisaliśmy, dotyczy naszej relacji. Więc to nie jest prosty koncert, w którym wychodzimy do publiczności. Każdy występ jest jak powrót do naszego związku - scenicznego i osobistego" - mówił wtedy Dave Stewart, który jeszcze przed powstaniem Eurythmics przez trzy lata był w miłosnej relacji z Annie Lennox.

Po pierwszym rozstaniu w 1990 r. Lennox i Stewart postanowili skupić się na swoich karierach solowych. Dave zajął się też pisaniem dla innych wykonawców (m.in. Mick Jagger, Shakespears Sister, Jon Bon Jovi, Bryan Ferry, Ringo Starr, Stevie Nicks, Joss Stone) i produkowaniem nagrań.

"Muzyka jest w naszych krwinkach, w naszych sercach i w najgłębszych częściach naszych dusz" - mówiła Annie Lennox podczas ceremonii wprowadzenia Eurythmics do Rock and Roll Hall of Fame.

Eurythmics: 100 mln funtów na stole

Krótki występ duetu na gali w 2022 r. podsycił plotki o ich możliwej reaktywacji. Pojawiły się pogłoski o wartej 100 mln funtów ofercie na trasę koncertową, jednak do tego nie doszło. Sam Stewart pod koniec 2023 r. ruszył w trasę koncertową z hitami brytyjskiego duetu - "Eurythmics Songbook". Wówczas muzyk zdradził, że wokalistka "skończyła z koncertowaniem".

Solowy dorobek Lennox zamyka płyta "Nostalgia" z 2014 r. Annie sięgnęła wówczas po przeboje z lat 30. i 40. z repertuaru m.in. Billie Holiday, Niny Simone, Jo Stafford i Louisa Armstronga.

Gwiazda sporadycznie pojawia się na scenie - 6 marca 2025 r. wystąpi podczas koncertu "Sisters: Annie Lennox and Friends" w Royal Albert Hall w Londynie. Charytatywne wydarzenie wesprze The Circle, zbierając fundusze na pomoc kobietom i dziewczynom zmagającym się z przemocą i niesprawiedliwością na całym świecie.

Miłość i pomaganie. Tak poznała trzeciego męża

Prywatnie Annie trzykrotnie wychodziła za mąż - w połowie lat 80. krótko była żoną Radhy Ramana. W latach 1988-2000 była związana z izraelskim producentem filmowym Uri Fruchtmannem (z tego małżeństwa ma dwie córki: wokalistkę Lolę Lennox oraz modelkę i malarkę Tolę Lennox).

We wrześniu 2012 r. Lennox w Londynie podczas prywatnej ceremonii poślubiła amerykańskiego lekarza Mitcha Bessera, który wówczas wspierał też organizację walczącą z AIDS w Afryce. Para poznała się podczas jednej z imprez charytatywnych w 2009 r.

