Anita Lipnicka wspomina początki kariery. "Czułam, że jestem trybikiem w machinie"

Początek lat 90. był dla Anity Lipnickiej czasem gwałtownego wejścia w świat show biznesu. Dołączenie do zespołu Varius Manx w 1993 roku otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery, ale jednocześnie ustawiło ją w roli, na którą nie była przygotowana. Choć piosenki z jej udziałem śpiewała cała Polska, sama wokalistka nie czuła się autorką własnej historii.

W podcaście "Bliskoznaczni" Lipnicka opisała tamten okres jako pasmo wydarzeń, które działy się niemal bez jej udziału. "Z jednej strony z początków mam wspomnienia, jakby to się działo poza mną" - przyznała. Jak dodała, brak wpływu na decyzje artystyczne i zawodowe sprawiał, że miała poczucie funkcjonowania w narzuconym mechanizmie. "Czułam, że jestem trybikiem w machinie, przypadkowym bohaterem nieswojej bajki" - mówiła.

Sława bez zaplecza

Jednym z najbardziej zaskakujących wątków tej opowieści jest rozdźwięk między rozpoznawalnością a codziennym życiem. Wbrew powszechnym wyobrażeniom ogromna popularność nie szła w parze z finansową stabilnością ani poczuciem bezpieczeństwa.

Artystka wspominała, że mimo statusu gwiazdy nie mogła pozwolić sobie na podstawowe wygody. "Byłam mega znana i nie mogłam przejść dwóch metrów przez ulicę, ale w tamtym okresie za tym nie szło nic. Mój status nie podniósł się ani o jeden centymetr do góry" - opowiadała. Dojazdy tramwajami i pociągami były codziennością, a rozmowy z wytwórnią kończyły się rozczarowaniem. Gdy zapytała o dalsze perspektywy, usłyszała, że sama rozpoznawalność powinna jej wystarczyć. "Powiedziano mi wprost, że ja jestem sławna i mam się tym cieszyć, to jest moja nagroda" - relacjonowała.

Te słowa dobrze oddają realia rynku muzycznego lat 90., w których młodzi artyści często nie mieli narzędzi ani świadomości, by walczyć o swoje prawa.

Decyzja, która zmieniła wszystko

Przełom przyszedł w 1996 roku wraz z odejściem z Varius Manx. Rozpoczęcie solowej kariery okazało się dla Lipnickiej momentem odzyskiwania sprawczości. To wtedy mogła po raz pierwszy realnie decydować o kierunku artystycznym i tempie własnego rozwoju.

Choć droga do niezależności nie była szybka ani prosta, z czasem artystka zaczęła budować relację z muzyką na własnych zasadach. Dziś, patrząc na tamte doświadczenia z dystansu, mówi wprost: "Dopiero dziś się cieszę tym, co mam i świadomie w tym uczestniczę". Historia Anity Lipnickiej pokazuje kulisy polskiej sceny muzycznej w okresie transformacji i przypomina, że za medialnym sukcesem często kryją się doświadczenia, o których przez lata mówiło się zbyt cicho.

