Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek. Choć jej kariera wystartowała za sprawą serialu "Rodzinka.pl", prędko zorientowała się, że nie tylko aktorstwo jest jej powołaniem. Od wielu lat równocześnie rozwija się występując na deskach teatru oraz wielkim ekranie i próbując swoich sił na muzycznej scenie.

Jako piosenkarka zadebiutowała jeszcze w 2015 r. - wydała wówczas debiutancki singiel "Co mi jest", a już rok później podbiła listy przebojów duetem z Flirtini, zatytułowanym "Na zawsze". Obecnie ma na swoim koncie kilka radiowych hitów, liczne współprace, występy na festiwalach takich jak Letnie Brzmienia czy BitterSweet, a także już dwa krążki długogrające (z czego najnowszy, "Światłocienie", miał swoją premierę pod koniec września bieżącego roku).

Julia Wieniawa przytaknęła na kontrowersyjne słowa Wojewódzkiego o biedzie. W sieci rozpętała się burza

Wraz z rozwojem kariery aktorskiej i wokalnej Julii Wieniawy na przód idzie także jej sukces komercyjny oraz finansowy. Artystka nie może narzekać na niskie dochody, dzięki czemu żyje w luksusie. Niedawno w mediach wybuchła afera, związana z jej stylem życia, bowiem w rozmowie z Kubą Wojewódzkim celebrytka przytaknęła na słowa dziennikarza, w których ten stwierdził, że "bieda to stan umysłu". Internauci prędko podchwycili temat i nie pozostawili na Wieniawie suchej nitki.

W sieci rozpętała się prawdziwa burza - fani gwiazdy pop nie szczędzili jej słów krytyki, a głos zabierały nawet inne znane postaci ze świata show-biznesu. Ostatecznie Julia Wieniawa poczuła się wywołana do tablicy i wyjaśniła, że kontrowersyjne stwierdzenie nie zostało sformułowane przez nią, a padło z ust Wojewódzkiego.

"Miałam na myśli ludzi żyjących w świecie możliwości, a niekorzystających z nich. Wiadomo, że nie mam na myśli skrajnych przypadków... A sama teza (...) to nie moja teza i (...) to nie ja jej użyłam" - pisała w mediach społecznościowych artystka.

Julia Wieniawa wraca do afery sprzed kilku tygodni. Fani okazali jej wsparcie!

Choć od afery minęło już kilka tygodni, jej echa wciąż nie cichną. Teraz Julia Wieniawa dolała oliwy do ognia swoim najnowszym postem z wakacji. 26-latka wyjechała na wakacje na Malediwy, skąd pozdrowiła swoich fanów nagraniem opublikowanym na Instagramie. Widać na nim, jak piosenkarka płyta w błękitnej wodzie i relaksuje się w rajskim otoczeniu. Filmik opatrzyła wymownym podpisem: "Niech mówią. Jestem zajęta życiem".

Wielu internautów w nowym wpisie Wieniawy dopatrzyło się nawiązania do ostatniej afery. Część z nich dała się sprowokować i ponownie skrytykowała celebrytkę. Pozostali jednak okazali swojej idolce ogromne wsparcie i życzyli jej odpoczynku od medialnych skandali. "Taaaaaak. Żyj życie. Piękne. Twoje. Ściskam kciuki za spokój. Tam. I tu", "Rób swoje i nigdy się nie poddawaj, Julka", "Cokolwiek by nie mówili - you know who you are!", "Tak trzeba żyć", "Co by nie robić, to i tak zawsze będą gadać, więc trzeba robić swoje" - czytamy w komentarzach.

