Jesień to zazwyczaj czas muzycznych podsumowań całego roku. Schyłek pierwszej ćwierci XXI wieku brzmi jeszcze poważniej, więc nic dziwnego, że serwis Billboard, aby uczcić całokształt pracy artystów, postanowił skonstruować listę najważniejszych nazwisk muzyki popularnej . Billboard rozpoczął zestawienie w sierpniu 2024 roku i ogłosił, że przez cztery kolejne miesiące będzie stopniowo ujawniać listę, a także publikować eseje upamiętniające każdego artystę. W materiałach znajdziemy również artykuły skupiające się na aspektach ich karier, podsumowania ich osiągnięć na listach przebojów oraz podcasty na temat karier i spuścizny wybranych gwiazd.

Adele stała się pierwszą ujawnioną artystką, która znalazła się w TOP 10 zestawienia serwisu. Brytyjska wokalistka zajęła zaszczytne, dziesiąte miejsce, zaś kolejne nazwiska, które mają się uplasować od 9. do 1. miejsca rankingu, zostaną opublikowane w przeciągu najbliższych tygodni.

Voice of Poland

Voice of Poland

Zawarcie Adele w prestiżowym zestawieniu nie powinno zbytnio dziwić. Piosenkarka stale powraca na listy przebojów, a przerwy wykorzystuje do tworzenia kolejnych utworów. Jesień 2015 roku została kompletnie zdominowana przez pierwszy singel z jej trzeciego albumu, zatytułowanego " 25 ". " Hello " (sprawdź!) , bo o tym utworze mowa, królował w stacjach radiowych, pojawił się na większości nostalgicznych playlist i oficjalnych notowań, a jakby tego było mało, zawładnął prześmiewczym światem memów, z czego żartowała sama artystka.

Jak przyznała sama Adele, utwór zdradza uczucia do wszystkich, za którymi tęskni. Ponadto podkreśliła, że niektóre znajomości samoistnie się tonują, ponieważ każdy ma swoje życie i obowiązki, stąd kultowe już " Hello " pierwotnie zaistniało w umyśle wokalistki jako przywitanie dawno niewidzianych znajomych.

"Utwór jest o ranieniu czyichś uczuć, ale także o próbie pozostania w kontakcie z samym sobą, co chwilami może być trochę trudne. Piosenka dotyczy tęsknoty za moją drugą stroną; to chęć przeproszenia, bycia w domu i pragnienie dotarcia do każdego, kogo kiedykolwiek skrzywdziłam - w tym mnie samej" - przyznała Adele w wywiadzie dla magazynu "i-D".