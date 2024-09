Adele zalała się łzami na scenie. Pożegnała się z fanami

Podczas ostatniego koncertu Adele nie mogła powstrzymać emocji i nie ukrywała, że decyzja o przerwie od muzyki nie jest dla niej łatwa. "Nie zobaczymy się przez niewiarygodnie długi czas. Będziecie w moim sercu przez całą przerwę, a ja będę myślała o tych wszystkich występach, które miały miejsce przez ostatnie lata. Na zawsze pozostaną w moim sercu. To było niesamowite, ale potrzebuję odpoczynku" - zwróciła się do fanów.

Podczas ostatniego koncertu publiczność odśpiewała dla piosenkarki "Someone Like You", co doprowadziło Adele do płaczu. Nagrania z tego momentu trafiły do sieci.