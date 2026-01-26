Julita Ratowska, którą szersza publiczność poznała pod pseudonimem Jula, w 2012 r. stała się ogólnopolską gwiazdą. Jej pasja do muzyki zaczęła kiełkować jednak dużo wcześniej. Jako dziecko wokalistka występowała w Zespole Pieśni i Tańca "Łomża". Będąc nastolatką zdecydowała się podzielić swoim talentem z internetową publicznością i zaczęła publikować amatorskie nagrania z coverami w sieci.

W 2012 r. nastąpił moment przełomowy w karierze Juli. Artystka wydała wówczas single "Za każdym razem" i "Nie zatrzymasz mnie", które trafiły na szczyty list przebojów wielu rozgłośni radiowych. Pierwszą z wymienionych już w wersji demo, nagranej w domowych warunkach, odsłuchało w sieci ponad 1 mln użytkowników. Idąc za ciosem, nakładem wytwórni My Music, piosenkarka jeszcze w tym samym roku wydała swój debiutancki album - "Na krawędzi". Krążek zyskał status złotej płyty, sprzedając się w ponad 15 tys. egzemplarzy.

W 2012 r. Jula zasłynęła hitem "Za każdym razem". Jej kolejne piosenki nie odniosły już tak dużego sukcesu

Choć publiczność widziała w Juli przyszłość polskiego popu, a największe sceny i festiwale w kraju stały przed nią otworem, kolejne utwory artystki nie powtórzyły sukcesu poprzednich. Gwiazda ma obecnie na swoim koncie trzy albumy studyjne, a w międzyczasie pojawiała się w programach takich jak "Bitwa na głosy" w TVP, "Agent - Gwiazdy" w TVN-ie czy "Śpiewajmy razem. All together now" w Polsacie. Ma za sobą również epizod w serialu "M jak miłość".

W show-biznesie pseudonim Jula od lat nie budzi już poruszenia, lecz artystka nie zrezygnowała całkowicie z kariery wokalnej i tworzenia kolejnych utworów. W 2021 r. oddała w ręce fanów piosenkę "Między wierszami", a po kolejnych dwóch latach przerwy ukazały się kompozycje "Patronus" oraz "Tańczę sama". Ostatni z numerów piosenkarki ujrzał światło dzienne w 2024 r. i nosił tytuł "Naiwność".

Jak wygląda obecnie Jula? Choć zniknęła z show-biznesu, prężnie działa w sieci

Choć Jula nie pojawia się na zbyt wielu branżowych eventach czy wielkich telewizyjnych koncertach, w sieci regularnie pokazuje fanom, jak wygląda jej obecne życie. Na Instagramie artystki nie brakuje ujęć z podróży oraz momentów codziennych. W styczniu, w związku z królującym w mediach społecznościowych trendem #2016challenge, gwiazda opublikowała również post wspominkowy z kadrami sprzed 10 lat, upamiętniając czasy swojej szczytowej kariery.

