Kaleo powstali w 2012 roku w islandzkim mieście Mosfellsbær. Głośno zrobiło się o nich w 2015 roku, a jeszcze głośniej rok później, przy okazji premiery serialu "Vinyl", w którym wybrzmiała ich piosenka "No Good".

Panowie wykorzystują naturę Islandii do zaskakiwania fanów. W ubiegłym roku zagrali w pobliżu aktywnego wulkanu Fagradalsfjall, z płynącą w tle lawą. Teraz postanowili sięgnąć po inny żywioł - ogień.

Wideo KALEO - Backbone (LIVE at Breiðarmerkurjökull)

Niedawno opublikowali zapierający dech w piersiach teledysk do wykonania live utworu "Backbone" z płyty "Surface Sounds" wydanej w 2021 r. Tym razem artyści grają prosto z lodowca Breiðarmerkurjökull.

The Pretty Reckless w Polsce. Kiedy koncert?

The Pretty Reckless z Taylor Momsen na czele ogłosili europejską trasę koncertową. Zagrają również w Polsce - 10 listopada w warszawskiej Progresji.

To jedyny występ w naszym kraju, a kapela promować będzie czwarty album studyjny - "Death by Rock and Roll".

Na krążku tym gościnnie pojawili się: Tom Morello (gitarzysta Rage Against The Machine i Audioslave, posłuchaj "And So It Went"! ), Matt Camerona (perkusista Soundgarden i Pearl Jam) i Kim Thayil (gitarzysta Soundgarden).

Limitowana przedsprzedaż dla posiadaczy voucherów w AlterSklepie i członków AlterKlubu rozpoczęła się 30 marca o 10:00. Otwarta sprzedaż biletów na koncert w klubie Progresja w Warszawie startuje 31 marca o 10:00.

Rocznica urodzin Muddy'ego Watersa

Mimo że 4 kwietnia dopiero w poniedziałek, to już dziś w Pełni Bluesa mówimy o pewnej specjalnej postaci, ojcu chrzestnym chicagowskiego bluesa. To właśnie 4 kwietnia w 1913 roku na świat przyszedł Muddy Waters.

Karierę rozpoczął w latach 40., a swoją twórczością wywarł ogromny wpływ na takie zespoły jak m.in. The Rolling Stones i Led Zeppelin.



"Gdy byłem mały, zdecydowanie chciałem zostać muzykiem. Ewentualnie pastorem albo znakomitym bejsbolistą. Nie potrafiłem dobrze grać w bejsbol - przestałem, gdy zraniłem sobie palec. Nie potrafiłem zbyt dobrze prawić kazań. Więc zostało mi tylko granie muzyki" - tak mówił o sobie.