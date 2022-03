Podczas trasy grupa promować będzie swój czwarty album studyjny - "Death by Rock and Roll".

Na nowym albumie The Pretty Reckless gościnnie pojawili się: Tom Morello (gitarzysta Rage Against The Machine i Audioslave, posłuchaj "And So It Went"! ), Matt Camerona (perkusista Soundgarden i Pearl Jam) i Kim Thayil (gitarzysta Soundgarden).

Nowojorski zespół uformował się w 2008 roku. W 2010 roku grupa wydała swój debiutancki album "Light Me Up", a cztery lata później płytę "Going To Hell" która znalazła się na piątym miejscu listy Billboard Top 200. Na tym albumie pojawiły się takie hity jak: "Heaven Knows" ( sprawdź! ), "Fucked Up World" ( sprawdź! ), czy "Follow Me Down" ( posłuchaj! ).



Trzecia płyta zespołu "Who You Selling For" pozwoliła im zająć miejsce pierwsze listy Mainstream Rock Songs, dzięki kawałkowi "Take Me Down" ( posłuchaj! ), który zyskał uznanie magazynów Vogue, Nylon, Billboard i wielu innych. The Pretty Reckless mają na swoim koncie ponad pół miliarda odtworzeń oraz liczne wyprzedane koncerty w tym podczas trasy z Guns N' Roses.

W 2017 roku doszło do tragicznych wydarzeń, które głęboko wstrząsnęły zespołem. W trakcie trasy koncertowej, po występie w Detroit, Chris Cornell (wokalista Soundgarden) popełnił samobójstwo. Z tego powodu grupa zawiesiła swoją działalność i przestała koncertować. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, kiedy przyjaciel i producent zespołu Kato Khandwala zginął w wypadku motocyklowym w kwietniu 2018 r.

"To bardzo nami wstrząsnęło. Posypaliśmy się i zaczęliśmy nadużywać różnych substancji. Musieliśmy zdecydować, czy możemy dalej tworzyć. To był wybór pomiędzy śmiercią i pójściem naprzód" - powiedział gitarzysta Ben Phillips.

Po roku The Pretty Reckless wrócili do nagrywania i zaczęli tworzyć album "Death By Rock and Roll". Na okładce nowej płyty pozuje jego wokalistka - Taylor Momsen. Przypomnijmy, że gwiazda zespołu pozowała nago również na okładce drugiej płyty grupy - "Going To Hell". W tamtym czasie wizerunek nagiej 20-latki z krzyżem na plecach wzbudził liczne kontrowersje.



"Prawdę mówiąc, nie zastanawiałam się nad kwestią nagości. Chciałam tylko wyrazić to, że kiedy opuszczamy ten świat, nie zabieramy ze sobą niczego" - mówiła w tamtym czasie.