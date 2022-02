Chwilę temu były Walentynki, a z tej okazji Matt Dusk, z którym przy okazji wydania płyty "Sinatra vol. 2" rozmawialiśmy, zrobił fanom niespodziankę, wypuszczając swoją wersję piosenki "The Nearness Of You".

- Kiedy myślę o Walentynkach, myślę o romantycznych piosenkach z dawnych lat. Było w nich coś innego... proste, piękne i zapadające w pamięć. "The Nearness Of You" posiada wszystkie te cechy, a bogata aranżacja orkiestry przenosi nas z powrotem do złotej ery Hollywood - podkreślał artysta w rozmowie z Interią.

Matt Dusk niebawem rozpocznie trasę po naszym kraju. Zagra m.in. w Warszawie, w Teatrze Roma, 7 marca.

Beth Hart: Żeby dobrze śpiewać Led Zeppelin trzeba być wkurzonym

Już niedługo, coraz bliżej, bo 25 lutego na sklepowych półkach długo wyczekiwany album Beth Hart "A Tribute To Led Zeppelin".

"Żeby dobrze śpiewać Led Zeppelin trzeba być wkurzonym. Całymi latami pracowałam nad opanowaniem gniewu, ale wtedy nastała pandemia i wszystko to inne, co działo się wokół i teraz znowu jestem wkurzona. Ten album pomógł mi wyrzucić z siebie cały gniew i za to jestem wdzięczna" - tak mówi autorka.

Do tej pory pojawiły się dwa single promujące. Całkiem niedawno "Black Dog", który to znalazł się na dzisiejszej playliście.

Philip Sayce - podbijał kluby jako 15-latek

Philip Sayce - mimo że nazwisko znajome może być wielu z was, w Pełni Bluesa ten pan debiutuje, choć na scenie jest od lat 90. ubiegłego wieku.

Dobre muzyczne nawyki wyniósł z domu. Jego rodzice słuchali m.in. Erica Claptona czy Dire Straits. Mając 15 lat, zagrał w swoim pierwszym zespole, którego próby odbywały się w piwnicy. Rok później podbijał już kluby w Toronto.

Jego muzyczne inspiracje? Jimi Hendrix, B.B. King czy Robert Cray.

Co ciekawe, Sayce był supportem m.in. dla ZZ Top czy Deep Purple. A jeśli chodzi o Erica Claptona i miłość rodziców Philipa do tego muzyka, artysta w 2013 roku wystąpił na jego Crossroads Guitar Festival.

W 2020 Sayce wydał płytę "Spirit Rising", z której dziś na playliście trzy utwory.

"White Jesus Black Problems" - nowy album Fantastic Negrito

Fantastic Negrito zapowiedział kolejny album. "White Jesus Black Problems" ukaże się 3 czerwca. Promuje go wypuszczona niedawno piosenka "Highest Bidder".

Chciwość, nadmiar. Ten kawałek jest dziś tak prawdziwy, jak nigdy dotąd.

"W tamtym czasie słuchałem wielu afrykańskich brzmień i to zdecydowanie wpłynęło na tę piosenkę. Próbowałem stworzyć atmosferę Afryki, ale przefiltrowałem ją przez Amerykę. Taj Mahal mówił o idei "bogów Afryki spotykających duchy Missisipi" i to właśnie próbowałem przekazać" - tak Negrito opowiada o utworze.