85 Pełnia Bluesa: Vintage Trouble w czystej postaci

Był ulubieńcem publiczności, którą, jak nikt inny, umiał rozbujać. Dosłownie - widzowie na jego koncertach tańczyli tak, jak im Andrzej Zaucha zaśpiewał.



Jest dla pokoleń muzyków wzorem do naśladowania. Z wykształcenia był zecerem, a z miłości do rhythm-and-bluesa - wokalistą, a także muzycznym samoukiem. Nikt inny na polskiej scenie nie potrafił tak brawurowo zaśpiewać "Georgia on My Mind" Raya Charlesa, a jednocześnie motywu przewodniego do uwielbianej przez dzieci "Wieczorynki" - "Gumisiów".

W Pełni Bluesa pojawia się przy okazji rocznicy urodzin. Zaucha przyszedł na świat 12 stycznia 1949 roku. Zmarł tragicznie w 1991 roku, mając 42 lata.



Naked Gypsy Queens: Ponadczasowy rock'n'roll

Znacie Naked Gypsy Queens? Dla fanów bluesrockowych brzmień i choćby Grety van Fleet zespół powinien przypaść do gustu. Pochodzą z Tennessee. Określają siebie jako ponadczasowy rock'n'rollowy zespół dla współczesnego świata.

Brzmieniowo to właśnie rock'n'roll, trochę hard rocka, lata 60. i 70. oraz ciut współczesności.

Zaczęli grać jeszcze w liceum. Jak mówią, zjedli zęby na klasykach takich, jak Stonesi, Allman Brothers czy Pink Floyd. Szybko podbili Nashville.

"Byliśmy głośni. Byliśmy zespołem, który trzeba było zobaczyć na scenie. Zaczęło stawać się to kultowym. Po prostu robiliśmy, co chcieliśmy, tworząc muzykę, o jakiej marzyliśmy" - przyznał frontman Chris Attigliato.

Vintage Trouble z płytą "Juke Joint Gems"

Tyle różnych płyt wydano w 2021 roku, a nie powiedzieliśmy o jednej, na którą fani zespołu czekali dość długo. "Juke Joint Gems" Vintage Trouble wypuścili 15 października. To zbiór piosenek z różnych sesji nagraniowych, zawierający też niepublikowane wcześniej smaczki.

Ten album to Vintage Trouble w czystej postaci poruszający się po cienkiej linii pomiędzy bluesem, rockiem czy soulem.