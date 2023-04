W biografiach wielkich muzyków często pojawia się wątek wielodzietnej rodziny, biedy, problemów finansowych. W jego przypadku było inaczej.

Edward Kennedy Ellington, znany później jako Duke Ellington, urodził się 29 kwietnia 1899 roku w Waszyngtonie w zamożnej, mieszczańskiej rodzinie. Zaczął grać jako siedmiolatek, dzieląc czas pomiędzy szkołę muzyczną i lekcje z prywatnymi nauczycielami.

W wieku 16 lat skomponował pierwszy utwór - "Soda Fountain Rag". W końcówce lat 20. założył własną orkiestrę. W jego pierwszych zespołach występowali m.in. Sonny Greer, Artie Whetsol czy Otto Hardwick.

Ważnym dla niego momentem stał się kontrakt (w 1927 roku) w słynnym i prestiżowym Cotton Club w nowojorskim Harlemie. Ellington z orkiestrą w moment zdobyli tam niezwykłą popularność i uznanie. O tym kultowym miejscu powstał zresztą film. W latach 30. i 40. Duke Ellington był jednym z bardziej znanych i uhonorowanych twórców jazzu.

"Największym darem Duke’a Ellingtona była z pewnością owa dynamiczna wola, z jaką narzucał on swoje pomysły muzykom, wywołując w nich równocześnie wrażenie, jakby w gruncie rzeczy pomagał im tylko wyzwolić i rozwinąć ukryte w nich siły" - pisał krytyk Joachim Ernst Berendt.

Fryderyki 2023. Kto dostał statuetkę?

Z kolei w sobotę poznaliśmy zwycięzców Fryderyków.

Statuetkę w kategorii Album Roku Blues dostała Maja Kleszcz za "B.L.UES". Pozostałymi nominacjami były płyty: "O samym braku stabilności" Jagody Kret, "Czekanie" Kraków Street Band, "Brothers & Friends" Macieja Kręca oraz "Tu i teraz" Śląskiej Grupy Bluesowej.

Płyta "Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)" Michała Barańskiego została Albumem Roku Jazz. Nominowano też: "Requiem" Andrzeja Jagodzińskiego, "String Theory" Marka Napiórkowskiego feat. AUKSO, "Voices" Piotra Wojtasika, "A View from The Treetop" Rafała Sarneckiego oraz "Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings".

"Masovian Mantra" to pierwszy autorski krążek Barańskiego, a zarazem jego pierwsza solowa płyta w kultowej serii Polish Jazz (vol.88). Są to muzyczne Indie, polska tradycja ludowa (z symbolicznym mazurkowym trójmiarem) i brzmienie współczesnego jazzu, wraz z jego wzorami, sięgającymi lat 70.

Michał Barański został również Artystą Roku Jazz. Mieli na to również szansę: EABS, Marek Napiórkowski, Tomasz Dąbrowski i Piotr Wojtasik.