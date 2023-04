#144 Pełnia Bluesa: Billie Holiday urodzinowo

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

Od małych klubów w Harlemie do światowej kariery i wpisania się na stałe do historii muzyki - to właśnie Billie Holiday. Wokalistka z trudnym życiorysem oraz wielkim talentem jednocześnie przyszła na świat 7 kwietnia 1915 roku. Z kolei 4 kwietnia 1913 roku urodził się Muddy Waters. Na #144 pełniobluesowej playliście również nowy singel Samanthy Fish i Jesse'a Daytona.

Zdjęcie Billie Holiday osiągnęła światowy sukces / Michael Ochs Archives / Getty Images