Samantha Fish i Jesse Dayton na początku marca ogłosili premierę wspólnego albumu. "Death Wish Blues" ukaże się 19 maja.

Jak mówią, będzie to materiał, który powstał ze wspólnej pasji do przesuwania granic muzyki bluesowej.

Samantha Fish na scenie urzeka osobowością, energią i umiejętnościami gry na gitarze, serwując fanom świetnej jakości blues rocka. Z kolei Jesse Dayton może pochwalić się nagraniami z Johnnym Cashem i Willie Nelsonem. Znany jest również ze współpracy z Robem Zombie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #141 Pełnia Bluesa: Samantha Fish i Jesse Dayton wydają płytę. Łamają schematy

Artystka przyznaje, że od dłuższego czasu pragnęła stworzyć coś razem z Daytonem.

- Poszłam na jego koncert w Nowym Orleanie i wiedziałam, że to ten facet. To, co nam wyszło ma wiele warstw i niesamowicie nas ekscytowało! W studiu bawiliśmy się świetnie. Mam nadzieję, że słuchacze poczują tę energię na płycie.

Pokażą bluesa młodym?

Duet podkreśla, że chce otworzyć bluesa na zupełnie nową publiczność. Czy dadzą radę? Przekonamy się w maju, choć singiel "Deathwish" promujący wydawnictwo zapowiada coś naprawdę interesującego.

Wideo Samantha Fish & Jesse Dayton - Deathwish (Official Music Video)

W październiku Fish i Dayton zagrają serię koncertów Wielkiej Brytanii. Bilety są już w sprzedaży.

#141 Pełnia Bluesa to także urodzinowe wspomnienie Nat King Cole’a, Lightnin' Hopkinsa oraz ukłon w stronę jazzowego Fourplay.