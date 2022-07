#110 Pełnia Bluesa: Mieli zagrać jeden koncert. Będą reprezentować Polskę w konkursie

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

- Dzień przed koncertem w stylu 'Tribute to Jimi Hendrix' spotkaliśmy się, by przećwiczyć materiał na występ. Miał to być tylko jeden raz. Potem stwierdziliśmy, że warto założyć zespół. I tak gramy już blisko rok - opowiada Interii Dariusz Nowicki, perkusista Blues Fighters. Kapela będzie reprezentować Polskę w European Blues Challenge 2023.

Blues Fighters wygrali kwalifikacje do European Blues Challenge 2023 /Adam Wawrzyniak /materiały promocyjne