Sezon festiwalowy w pełni. Niektóre - jak choćby Suwałki Blues - za nami. Podczas 15., jubileuszowej edycji wystąpili m.in. Lora Szafran, Sławek Wierzcholski, Małgorzata Ostrowska, Kasia Kowalska i Krzysztof Cugowski oraz wiele zespołów z Litwy i Norwegii.

W ramach festiwalu odbyła się też kwalifikacja do European Blues Challenge 2023. Pięć polskich kapel: Blues Fighters, Duch Delta, Kłusem z Bluesem, Old Wave oraz Silesian Hammond Group, konkurowało o nagrodę prezydenta Suwałk oraz reprezentowanie Polski w tym wydarzeniu, które zaplanowano w Chorzowie.

Wygrali Blues Fighters - panowie w Pełni Bluesa już niebawem.

Festiwal Blues Alive 2022. Kto wystąpi?

Pozostając przy festiwalach. W dniach od 17 do 19 listopada, niedaleko polskiej granicy - w czeskim mieście Šumperk - odbędzie się Blues Alive.

Zagrają międzynarodowe gwiazdy: m. in. Sugaray Rayford, Ana Popović - nazywana Hendrixem w spódnicy, Popa Chubby, Carolyn Wonderland, Dustin Arbuckle & The Damnations, Jontavious Willis, Delvon Lamarr Organ Trio, Black River Delta, Muddy Gurdy, Max & Veronica, Etta James Celebration (Dana Gillespie, Robbin "The Soul-Shaker" Kapsalis, Alice Armstrong & Daria Biancardi).

