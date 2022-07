Forsal to częstochowski zespół, który o sobie pisze tak: "Żywa, pulsująca muzyka, powodująca, że tylko ściany pozostają nieporuszone". Panowie niedawno wypuścili singel "Będę Cię Miał" promujący nadchodzącą płytę.

- To nowe otwarcie dla naszego bandu. Łączy ona tradycyjne, riffowe, gitarowe granie z elementami elektroniki i różnego rodzaju zabiegami produkcyjnymi. Taki mamy pomysł na muzykę - podkreśla w rozmowie z Interią wokalista Jakub Konieczko.

Wideo FORSAL – BĘDĘ CIĘ MIAŁ (OFFICIAL VIDEO)

Krążek, którego nazwę poznamy dopiero za jakiś czas, jest dla niego szczególnie ważny, bo wszystkie dziesięć tekstów napisała żywa legenda bluesa - Sławek Wierzcholski.

- Mój mistrz, człowiek, od którego 20 lat temu uczyłem się grać na harmonijce. Na pamięć znam jego książki i riffy. Z okazji czterdziestolecia działalności twórczej tego artysty podjęliśmy wyzwanie i stworzyliśmy wspólnie nasz album - dodaje.

Karolina Jastrzębska: Chciałabym móc wziąć głębszy oddech

Kolejnym zespołem z kategorii "młodzi, zdolni" jest Caroline & the Lucy Ones. Powstał w maju 2015 roku i od tamtej pory koncertuje, wykonując muzykę określaną mianem americana. Wystąpili na wielu znaczących festiwalach country i blues w Polsce. Brzmienie kapeli wzbogacają dźwięki mandoliny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #108 Pełnia Bluesa. Zespół Forsal: Teksty na płytę napisał Sławek Wierzcholski Interia.tv

Caroline & the Lucky Ones nagrali trzy płyty - na pierwszej znajdują się ich własne wersje znanych piosenek w stylu country i blues, a "Machatka" i "Deeper Breath" to krążki z autorskim materiałem.

- "Deeper Breath" - singel promujący nasz album o tym samym tytule - opowiada o moich odczuciach związanych z początkiem pandemii. Od tego momentu minęło dużo czasu, ale na świecie pojawiły się inne problemy i wciąż czekam na to, by móc wziąć głębszy oddech bez obaw o przyszłość. Ten utwór daje jednak też nadzieję na lepsze jutro - mówi Interii wokalistka Karolina Jastrzębska.

Wideo Caroline & the Lucky Ones - Deeper Breath