Gdy w 2013 roku przyszłam do Akademickiego Radia Centrum w Lublinie, Jerzy "Szela" Stankiewicz prowadził tam od lat audycję Centrum Bluesa. W 2016 postanowił odejść ze stacji. Bluesową niszę wypełniłam ja - wówczas 22-letnia fanka takich brzmień.

W ten sposób powstała Pełnia, która - aktualnie - ma swoje miejsce w Interii.

Setna Pełnia Bluesa. Muzycy ułożyli playlistę

Z okazji setnej odsłony cyklu w formie wideo głos i decyzyjność w sprawie playlisty oddaliśmy muzykom.

Jeden z nich - Zbyszek Kowalczyk - z "Szelą" - artystą zmarłym w ubiegłym tygodniu - znał się od lat. Grał z nim m.in. w lubelskim zespole FSC Hot Rod.

- Myśląc o nim, mógłbym wymienić co najmniej 200 bluesowych piosenek, których razem słuchaliśmy. Miał ogromną kolekcję winyli - czyściutkich, umytych, odkurzonych, jakby dopiero pierwszy raz wyjętych z okładki. Jeśli jednak ograniczamy się do dwóch propozycji, wybieram "Hear My Train a Comin'" Hendrixa oraz "Pomaluj moje sny" Breakoutu - mówił.

Eliza Sicińska z Hot Tamales Trio i Knedlove przytoczyła historię etnomuzykologa Alana Lomaxa.

- Jeździł on po świecie i nagrywał mało znane osoby w wioskach. Odwiedzał również więzienia. "Early in the Mornin'" pochodzi właśnie stamtąd. To moje ulubione nagranie - niewiarygodnie ekspresyjne, typowy prison song. W bluesie najbardziej doceniam work i prison songi - są zarazem proste, ale przekazują głębokie emocje.

Na playliście nie zabrakło również Erica Claptona, będącego dla artystki furtką do tego gatunku muzyki.

Czego słucha Sławek Wierzcholski?

Sławek Wierzcholski - wirtuoz harmonijki ustnej, wokalista, założyciel Nocnej Zmiany Bluesa, autor tekstów i dziennikarz - wspomniał z kolei o pierwszej bluesowej płycie usłyszanej w radiu, w audycji Majki Jurkowskiej.

- To "Brownie McGhee & Sonny Terry at the 2nd Fret". Wybrałem utwór "Barking Bulldog". Druga propozycja to "I'm Single" Billy'ego Gibsona. Poznałem go na Harmonica Bridge - fantastyczny człowiek.

Tomek Kruk z Kraków Street Band do pełniobluesowej playlisty dorzucił "Funky Malaguena" Snooksa Eaglina - połączenie dźwięków z Delty z flamenco oraz "Queen Bee" Taj Mahala i Toumani Diabaté.

Propozycja Wesa Gałczyńskiego z formacji Wes Gałczyński & Power Train to dwie piosenki z filmu "Black Snake Moan" z m.in. Samuelem L. Jacksonem i Christiną Ricci - "Alice Mae" oraz "Stackolee".

shama - młodzi i zdolni polecają standardy

Zespół shama wskazał zaś klasyki - "Spoonful" w wykonaniu Howlin' Wolfa oraz "Leave My Woman Alone" Freddiego Kinga.

- Nie mogło zabraknąć jednego z królów bluesa. Polecamy całą płytę "Woman Across The River" - tam groove jest nie do podrobienia - mówił w wideo Jimmy.