Emisji show "Must Be The Music" możemy się spodziewać już 7 marca 2025 roku. Widzowie kultowego formatu będą mogli śledzić poczynania świeżych talentów, do których może należeć nowy rok. Program poprowadzi nie tylko Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, ale i Patricia Kazadi. "Must Be The Music" zobaczymy w nieco odświeżonej formie, a w składzie jury zasiądą nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh.

Dawid Kwiatkowski szczerze o nowej edycji "Must Be The Music". "Brali operatora i wywracali go z kamerą"

Dawid Kwiatkowski opowiedział o niebezpiecznych sytuacjach na planie przesłuchań do nowej edycji programu "Must Be The Music". Muzyk zdradził, że niektóre decyzje jurorów szczególnie zezłościły uczestników, którzy agresywnie zachowywali się po usłyszeniu czterech głosów na "nie". "Niektórzy byli szaleni. Brali operatora i wywracali go z kamerą. Bum o ziemię!" - zdradził piosenkarz.

Dawid Kwiatkowski szczerze o nowej edycji "Must Be The Music". "Brali operatora i wywracali go z kamerą" INTERIA.PL

Sebastian Karpiel-Bułecka o byciu jurorem w kultowym show Polsatu. "W programie jest wiele szalonych ludzi"

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że w programie "Must Be The Music" szczególnie zwracał uwagę na uczestników, którzy przyszli do show ze swoim autorskim materiałem. Na wiosennej ramówce Polsatu opowiedział Interii Muzyce o trzech radach, które skierowałby do uczestników programu. "Szukałem tam prawdy i udawało mi się ją znaleźć" - wyznał lider zespołu Zakopower.

interia INTERIA.PL