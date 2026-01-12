"Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie". Co ujawni Norbi?

"Odsłania kulisy kariery, które dotąd pozostawały w cieniu. Mówi o tym, że łatwo wejść na scenę, ale trudno z niej zejść, kiedy gasną światła" - zapowiada wydawca.

Współautorką książki "Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie" jest dziennikarka i pisarka Sylwia Borowska, która ma w dorobki również takie tytuły, jak "Ślub pod chupą", "Mój mąż Żyd" czy "Jak korzystać z Tindera (i nie zwariować)".

W swoich wspomnieniach Norbi opisuje okres dorastania i drogę do sławy, którą zagwarantowały mu takie przeboje, jak "Kobiety są gorące", "Rozkołysz się", "Nie zaczepiaj mnie" czy "Materacci".

Norbi zrzuca wszystkie maski

"Urodzony showman? Błazen? Swój chłopak? To tylko maski. W tej książce Norbi po raz pierwszy je zrzuca i opowiada o swoim prawdziwym życiu - bez filtrów, bez koloryzowania i typowych dla niego heheszek na rozładowanie napięcia. Odsłania kulisy kariery, które dotąd pozostawały w cieniu. Mówi o tym, że łatwo wejść na scenę, ale trudno z niej zejść, kiedy gasną światła. Z rozbrajającą szczerością wraca do dzieciństwa i młodości, kiedy narodziło się w nim pragnienie wolności, buntu i podejmowania ryzyka" - czytamy w zapowiedzi wydawcy.

Sporo miejsca 53-letni wokalista poświęcił również swoim wcześniejszym profesjom - zanim bowiem podbił polską scenę muzyczną, grywał na ślubach i pogrzebach, zbierał winogrona we francuskich winnicach, zajmował się też prowadzeniem sklepiku na olsztyńskim dworcu. Ważnym wątkiem czekającej na premierę publikacji jest także walka muzyka z nałogami - w przeszłości Norbi był uzależniony od trunków, nielegalnych substancji i hazardu.

W książce głos zabierają ludzie, którzy z bliska obserwowali jego zmagania: przyjaciel i pierwszy menedżer, żona, terapeuta uzależnień, a nawet... krupierka z kasyna. Ich relacje tworzą "portret człowieka, który długo grał rolę Norbiego, zanim odważył się być Norbertem".

Kim jest Norbi?

Na polskiej scenie muzycznej Norbi (naprawdę nazywa się Norbert Dudziuk) zadebiutował w 1997 r. płytą "Samertajm". To z tego albumu pochodzi największy przebój wokalisty - "Kobiety są gorące".

Piosenka szybko zdobyła czołowe miejsca na listach przebojów, przynosząc Norbiemu sukces na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Rok po premierze debiutu wokalista zgarnął Fryderyka dla płyty roku w kategorii dance & techno.

Norbi ma w dorobku duety z m.in. Krzysztofem Krawczykiem ("Piękny dzień"), Natalią Kukulską ("Samertajm"), Kubą Badachem ("Dotknij mnie jak motyl"), grupą Weekend ("Moje miasto nie zasypia"), Pawłem Stasiakiem z Papa D ("Chińska gumka") i Krzysztofem "K.A.S.A." Kasowskim ("Tak było i jest").

Po rozstaniu z TVP, gdzie prowadził teleturnieje "Jaka to melodia?" i "Koło fortuny", Norbi odnalazł się jako prezenter internetowej telewizji Silver TV.

