Selena Gomez ze łzami w oczach. "Moi ludzie są atakowani"

Urodzona 22 lipca 1992 rokuSelena Gomez międzynarodową sławę zyskała najpierw jako aktorka występująca w serialach takich jak "Barney i przyjaciele" czy "Czarodzieje z Waverly Place". W 2009 roku ukazał się jej pierwszy album studyjny z zespołem Selena Gomez & The Scene, a w 2013 rozpoczęła solową karierę. Obecnie na swoim koncie ma trzy albumy studyjne. Każdy z nich w momencie premiery trafiał na pierwsze miejsce listy Billboard 200. Wśród jej największych przebojów znajdują się "Same Old Love", "The Heart Wants What It Wants" czy "Come & Get It".