Edyta Górniak świętować będzie zakończenie 2025 r. wraz z fanami, podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Gwiazda przygotowuje się już do hucznego koncertu Polsatu, a w międzyczasie podsumowuje minione 12 miesięcy. W najnowszym wywiadzie zauważyła, że rok ten obfitował u niej zarówno we wzloty, jak i upadki. Największą przeszkodą, którą napotkała na swojej drodze diwa, było oszustwo finansowe, którego padła ofiarą.

Edyta Górniak wspomina najtrudniejszy moment tego roku. Przyłapała swoją księgową na oszustwie

Wokalistka, w rozmowie z Wirtualną Polską, wróciła wspomnieniami do nieprzyjemnej sytuacji sprzed kilku miesięcy. "Niestety muszę przyznać, trochę ze wstydem, po prawie trzech latach intuicji, że nie wszystko się zgadza w mojej księgowości" - zaczęła Górniak. Po chwili dodała, że zauważała pewne błędy w swoich finansach, lecz starała się je sobie jakoś tłumaczyć. Z czasem wyszło na jaw, że przeczucia nie były bezpodstawne, a wokalistkę okradano.

"W połowie roku dowiedziałam się, że byłam okradana. Narosło bardzo dużo różnych problemów przez kilka lat. Przy okazji jestem naprawdę szczerze wdzięczna Urzędowi Skarbowemu w Łodzi, który bardzo mi pomógł. Pomogła mi policja" - powiedziała artystka.

Edyta Górniak zgłosiła sprawę do sądu

Autorka hitu "To nie ja" zdradziła, że sprawa powoli się wyjaśnia, bowiem skierowana została na drogę prawną. Jednocześnie zaskoczona jest tym, jak kobieta, którą zatrudniała, mogła chcieć wyrządzić drugiej, samotnej kobiecie tak wielką przykrość.

"Obecnie sprawa jest w prokuraturze. Bardzo trudny temat. Powiem wprost - jestem kobietą, matką, samotnie wychowuję mojego syna. Nie mam męża, brata, ojca. Szkoda, że kobieta kobiecie, bo to była pani księgowa, potrafi z premedytacją po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że mam stan przedzawałowy. A naprawdę tak było w tym roku" - skwitowała gwiazda sylwestra Polsatu.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Kto wystąpi w Toruniu?

Edyta Górniak, pomimo trudnych chwil w 2025 r., zamierza cieszyć się sylwestrem i świętować przyjście nowego roku w iście szampańskiej atmosferze. Będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów, która startuje 31 grudnia o godzinie 19:45 w Polsacie. Koncert odbędzie się na Rynku Staromiejskim w Toruniu, w otoczeniu bajkowych kamienic. Obfitował będzie w taneczne przeboje i świetną zabawę do samego rana.

O dobre nastroje publiczności zadbają: Beata i Bajm, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar. To jednak nie wszystkie gwiazdy, które zobaczymy na sylwestrze z Polsatem.

Na scenie pojawią się również wykonawcy związani ze sceną disco: Zenek Martyniuk i grupa Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi. Zagraniczną gwiazdą imprezy będzie Thomas Anders from Modern Talking & Band.

