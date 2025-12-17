Fan wtargnął na scenę podczas koncertu Frankiego Grande. Podobna sytuacja spotkała jego siostrę

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór podczas występu Frankiego Grande w Nashville, gdzie artysta koncertuje w ramach amerykańskiej trasy "Slay Ride Tour". W trakcie show jeden z widzów niespodziewanie wtargnął na scenę, przerywając występ 42-letniego performera.

Zamiast natychmiastowej reakcji ochrony, Frankie zdecydował się zachować spokój i spróbował włączyć intruza do występu. Przez krótką chwilę obaj tańczyli przed publicznością, jednak sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Podczas obrotu mężczyzna stracił równowagę, upadł i uderzył w tylną część sceny.

Nagrania z koncertu, które trafiły do mediów społecznościowych, pokazują, że mężczyzna miał trudności z podniesieniem się. Na jego czole przyklejone były banknoty jednodolarowe, a świadkowie sugerowali, że mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Po krótkiej przerwie koncert był kontynuowany.

Fan wtargnął na scenę podczas koncertu Frankiego Grande Bruce Glikas/TikTok: @taliavaughan0 Getty Images

Podobieństwa do incydentu z udziałem Ariany Grande

Choć incydent z Nashville nie miała agresywnego charakteru, wielu komentatorów zwróciło uwagę, że podobna sytuacja spotkała siostrę gwiazdora. Zaledwie kilka tygodni wcześniej Ariana Grande została zaatakowana przez fana podczas premiery drugiej części filmu "Wicked" w Singapurze.

W trakcie wydarzenia mężczyzna przedarł się przez zabezpieczenia i fizycznie naruszył przestrzeń artystki na czerwonym dywanie. Napastnik został obezwładniony przez ochronę, a sprawa trafiła do organów ścigania. Nagrania z incydentu obiegły światowe media i wywołały falę krytyki pod adresem organizatorów wydarzenia.

W przeciwieństwie do sytuacji z udziałem Ariany Grande, zdarzenie na koncercie Frankiego miało bardziej chaotyczny niż agresywny charakter. Oba przypadki pokazują jednak, jak łatwo dochodzi do przekroczenia granic podczas publicznych występów.

