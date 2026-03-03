We październiku 2025 roku Sean "Diddy" Combs został skazany na 4 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności. O upadku hip-hopowego giganta mówiły media na całym świecie. Zarzuty, z którymi mierzył się muzyk obejmowały m.in. udział w grupie przestępczej, handel ludźmi oraz transport w celu prostytucji. Ostatecznie amerykański sąd uznał go za winnego popełnienia dwóch zarzutów.

Gdzie obecnie przebywa Diddy?

Od końca października ubiegłego roku 56-letni gwiazdor przebywa w Federalnym Zakładzie Karnym Fort Dix w stanie New Jersey. Placówka o niskim stopniu zabezpieczenia zastąpiła mu nowojorskie Metropolitan Detention Center. Choć pierwotnie pobyt rapera w więzieniu miał potrwać do czerwca 2028 roku, najnowsze doniesienia wskazują na to, że Diddy pożegna się z więzienną celą nieco szybciej.

Jak informuje serwis "E! News", powołując się na ujawnione dokumenty, nastąpiła korekta daty zwolnienia gwiazdora. Choć początkowo mówiło się o 8 maja lub 4 czerwca, ostatecznie Sean Combs ma wyjść na wolność 25 kwietnia 2028 roku.

Prawnicy walczą o wizerunek muzyka

Pobyt Diddy'ego za kratkami od samego początku wzbudza gigantyczne zainteresowanie mediów. Niedawno w sieci pojawiły się plotki sugerujące, że w celi rzekomo spożywa domowej roboty trunki.

W oświadczeniu przesłanym magazynowi "People" prawnicy Combsa stanowczo zaprzeczyli tym doniesieniom. "Nie złamał żadnych zasad obowiązujących w więzieniu. Trzeźwość i samodyscyplina są dla niego priorytetami i traktuje je poważnie" - zapewniał w listopadzie jego rzecznik. Z kolei adwokat muzyka wystosował dość zaskakujący apel, prosząc media o danie raperowi "kredytu zaufania" i "umożliwienie skupienia się na własnym rozwoju i okazanie łaski".

