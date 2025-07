Diddy ponownie próbował opuścić areszt. Padła decyzja sędziego

Sean "Diddy" Combs aresztowany został we wrześniu 2024 roku i od tamtego momentu oczekiwał w areszcie na proces. Trzykrotnie odrzucono jego wnioski o zwolnienie za kaucją, która sięgać miała 50 mln dolarów. Teraz doszło do tego ponownie. W trakcie rozprawy w sądzie na Manhattanie, sędzia Arun Subramanian ogłosił, że Diddy pozostanie w areszcie. Swoją decyzję argumentował wieloma dowodami, które przedstawiono w trakcie procesu.

Sean "Diddy" Combs zostanie w areszcie do października

Prokuratorzy również przeciwni byli wypuszczaniu gwiazdora, sugerując, że wciąż może on stanowić zagrożenie, co uzasadnione było czynami z 2024 roku. Raper miał zmusić jedną z zeznających przeciwko niemu osób do aktów seksualnych z osobą trzecią, mimo świadomości o prowadzonym postępowaniu.