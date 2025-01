Muzyka eurodance, jak sama nazwa wskazuje, największą popularnością cieszyła się w Europie. La Bouche założone zostało przez producenta Franka Fariana we Frankfurcie nad Menem. W skład zespołu wchodzili Melanie Thornton i raper Lane McCray. Ich muzyka łączyła elementy disco, house'u i popu, co pozwoliło im podbić stacje radiowe.

Co ciekawe, mimo, że grupa powstała w Niemczech, Thornton i McCray pochodzili ze Stanów Zjednoczonych. Wokalistka pracowała jednak w niemieckim studiu muzycznym, a raper, który wtedy służył jako żołnierz, stacjonował tam wraz z siłami powietrznymi. Oboje mieli już doświadczenie sceniczne. Melanie występowała w mniejszych kapelach jazzowych i bluesowych, a Lane działał z teatrem muzycznym oraz był członkiem projektu tanecznego Cold Out.

Jak La Bouche zyskali na popularności?

Za sukcesem duetu stoi producent muzyczny Frank Farian, który wypromował również gwiazdy takie jak Boney M czy Milli Vanilli. La Bouche na scenie zadebiutowali w 1995 roku z krążkiem "Sweet Dreams". Płyta odniosła wielki sukces komercyjny i sprzedała się w nakładzie 8 milionów kopii. Status złotej płyty zyskali m.in. w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Na albumie znalazł się ich największy przebój "Be My Lover" oraz utwory "Fallin' In Love" czy "I Love To Love".

Dwa lata później światło dzienne ujrzał krążek "A moment of Love". Był to ostatni materiał La Bouche nagrany z Melanie Thornton. Nie odniósł on tak dużego sukcesu jak debiut, a wokalistka zaczęła rozważać solową karierę. W 2000 roku opuściła grupę, a na jej miejscu pojawiła się Natascha Wright. Zespół nigdy nie ponowił komercyjnego sukcesu pierwszej płyty.

Tragiczny wypadek Melanie Thornton

Zaledwie rok później wydany został solowy debiut Thornton, zatytułowany "Ready To Fly", który przetłumaczyć można na "Gotowa do lotu". W kontekście tego, co stało się niedługo później, dobór nazwy okazał się bardzo wymowny.

24 listopada 2001 roku, artystka leciała z Lipska do Zurychu. Na pokładzie samolotu oprócz niej znajdowało się jeszcze 32 pasażerów. Piosenkarka miała pojawić się w szwajcarskiej telewizji i radiu, by promować swój świąteczny utwór "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)".

Samolot podchodząc do lądowania zahaczył o czubki drzew i rozbił się na cztery kilometry przed pasem startowym. Melanie Thornton oraz 24 innych pasażerów straciło tego dnia życie. Wśród ofiar znalazły się również piosenkarki Maria Serrano Serrano i Nathaly van het Ende z zespołu Passion Fruit.

Dochodzenie wykazało, że winnym katastrofy był pilot, który nie zwracał uwagi na wskaźniki wysokości lotu i obniżył pułap, aby polepszyć swoją widoczność. Śledztwo wykazało również, że mężczyzna nie zdał egzaminów z nawigacji.

Informacja o śmierci piosenkarki wstrząsnęła bliskimi i fanami. Artystka przed tragicznym wypadkiem nagrywała specjalną reklamę świąteczną. Firma odpowiedzialna za jej produkcję zdecydowała się wyemitować materiał po śmierci Thornton. Wspomniana reklama oraz świąteczna piosenka co roku promowane są w niemieckich mediach.

Co dzieje się z La Bouche?

Lane McCray zdecydował się kontynuować twórczość w La Bouche. Na przestrzeni lat w zespole zmieniały się jednak wokalistki, a obecnie w tej roli zobaczyć możemy Belle Johnson.

La Bouche wystąpią w Polsce

Fani eurodance będą mieli okazję usłyszeć na żywo przeboje La Bouche już 8 lutego 2025 roku przy okazji imprezy "We Love 90s", która odbędzie się na warszawskim Torwarze! Podczas wydarzenia wystąpią również Safari Duo, 2Unlimited, O-Zone i Haddaway.

