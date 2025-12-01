"The New Flesh", siódmy longplay angielskiej formacji wyprodukował (w tym miks) Josh Middleton, grający na gitarze wokalista i lider Sylosis. Na jakością brzmienia ponownie czuwał też Scott Atkins, brytyjski fachowiec znany ze współpracy z m.in. Cradle Of Filth, Amon Amarth, Benediction czy naszym Vaderem. Masteringiem zajął się Adam "Nolly" Getgood, studyjny basista progmetalowej grupy Periphery z USA. Za okładkę i oprawę graficzną odpowiada Snakehed.

Sylosis: Album "The New Flesh" w szczegółach. Co już wiemy?

"'The New Flesh' jest mocniejszy, cięższy i bardziej bezwzględny od swojego poprzednika. To album przepełniony napędzanymi riffami, wybuchowymi hymnami, które gwarantują pod sceną istną rzeź. Nie jest to jednak bezmyślne nawalanie, a zestaw najbardziej sugestywnych i dających do myślenia kompozycji napisanych przez Josha Middletona. Materiał kipi pewnością siebie i mocą. 'The New Flesh' to rozsadzający czaszkę, zabójczy i bezkompromisowy heavy metal XXI wieku. Brutalność i chwytliwość w idealnej symbiozie" - czytamy o nowej płycie podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records.

W sieci można się już zapoznać z tytułowym utworem z albumu "The New Flesh".

"Przedstawiamy 'The New Flesh'. W umocnionym składzie ruszamy naprzód z nowym poczuciem celu i agresywnością. Spędziwszy ostatnie dwa lata w trasie, 'The New Flesh' i inne utwory z tego albumu zostały skomponowane z myślą o koncertowaniu. Nigdy jeszcze nie czuliśmy aż takiej żywiołowości, jak tak, która przenika przez te utwory. Widzimy się z wami w 2026" - napisali muzycy formacji rodem z Reading.

Do singla "The New Flesh" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Nowa płyta Brytyjczyków trafi do sprzedaży 20 lutego 2026 roku. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w trzech wariantach kolorystycznych. Kilka dni przed jej premierą Sylosis wystąpią w Krakowie.

Sylosis przed wizytą w Polsce - gdzie i z kim zagrają tym razem?

Podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records zobaczymy 15 lutego 2026 r. na deskach krakowskiego klubu Kwadrat.

Obejmująca 30 koncertów trasa Anglików rozpocznie się 16 stycznia 2026 roku w Niemczech. Finał wojaży zaplanowano na 22 lutego w Dublinie. U boku kwartetu z Reading w zakrojonym na szeroką skalę tournée wezmą udział techniczni deathmetalowcy z amerykańskiego Revocation; niderlandzko-słowacki Distant spod znaku deathcore'u; oraz crossoverowy Life Cycles z San Antonio w Teksasie. Wszystkie cztery formacje zobaczymy w połowie lutego w stolicy Małopolski.

"Brytyjscy mistrzowie nowoczesnego metalu z Sylosis wyruszą w europejską trasę w zabójczym towarzystwie. 15 lutego w Krakowie szykujcie się na bezkompromisowy wieczór pełen ciężaru i techniki!" - zapowiadają organizatorzy.

"Sylosis to jeden z najbardziej oryginalnych głosów brytyjskiego metalu XXI wieku. Założony w 2000 roku w Reading zespół z wyjątkowym wyczuciem łączy różne oblicza ekstremy - od klasycznego thrashu przez melodyjny death po progresywny metal. Z czasem do tej mieszanki dowodzona przez Josha Middletona grupa włączyła elementy metalcore'u, a o sile ich twórczości przekonacie się słuchając dwóch ostatnich materiałów - wydanego w 2023 krążka 'A Sign Of Things To Come' oraz zeszłorocznej EP-ki 'The Path'. Sylosis to ścisła czołówka nowoczesnego metalu, co bez wątpienia udowodnią na żywo w Krakowie" - zapewniono.

Przypomnijmy, że Sylosis powstał w 2000 z inicjatywy wokalisty, a zarazem gitarzysty Josha Middletona, który miał wówczas zaledwie 15 lat. Aktualny skład zespołu uzupełniają Ali Richardson, który jest także perkusistą szkockiego metalcore'owego Bleed From Within; gitarzysta Conor Marshall, muzyk kojarzony również z angielskim Conjurer (sludge / doom / post-metal); oraz - od 2024 roku - basista Ben Thomas, a jednocześnie członek zjawiskowej formacji Venom Prison z Wielkiej Brytanii.

Sylosis - szczegóły albumu "The New Flesh" (tracklista):

1. "Beneath The Surface"

2. "Erased"

3. "All Glory, No Valour"

4. "Lacerations"

5. "Mirror Mirror"

6. "Spared From The Guillotine"

7. "Adorn My Throne"

8. "The New Flesh"

9. "Everywhere At Once"

10. "Circle Of Swords"

11. "Seeds In The River".

Miuosh szczerze o blaskach i cieniach sławy. "Czemu udajesz kogoś innego?" INTERIA.PL