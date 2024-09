Następcę albumu "Grains" (2017 r.) zarejestrowano w renomowanym Monochrom Studio (m.in. Behemoth, Entropia). "Fading Backwards" zmiksowali i poddali masteringowi Haldor Grunberg i Krzysztof Kurek w Satanic Audio (m.in. Pestilence, Azarath, Behemoth). Okładkę piątego longplaya Thaw zaprojektował Artur Masternak.

"Album zawiera sześć utworów, stanowiących kwintesencję muzycznej tożsamości Thaw, ukazując jego wyjątkowe brzmienie w nowym świetle. Warstwa muzyczna oddaje istotę tej oryginalnej formacji, łącząc żywe brzmienie z ciężkimi, nisko nastrojonymi gitarami. Te potężne dźwięki są dodatkowo wzbogacone hałaśliwą elektroniką, która dodaje głębi i charakteru każdemu z nowych utworów. Większość materiału nagrano na żywo, co nadało utworom surowości i autentyczności. Resztę starannie dograno w celu uzyskania optymalnego brzmienia. Jednak nie tylko instrumenty definiują ten album; odznacza się on zupełnie nowym podejściem do partii wokalnych" - o walorach "Fading Backwards" czytamy w notce informacyjnej.

Thaw w pogoni za nowymi formami ekspresji

"Thaw to zespół znany z pogoni za nowymi formami ekspresji. Za sprawą 'Fading Backwards' udowadnia, że ich muzyczna podróż jeszcze się nie skończyła. Nowa płyta to nie tylko powrót do korzeni, ale także krok naprzód i świadectwo, że zespół ma jeszcze wiele do zaoferowania" - dodano.



"Jesteśmy podekscytowani, że nowy album Thaw w końcu ujrzy światło dzienne. Wiemy, że proces pisania i nagrywania albumu zajął sporo czasu. Jesteśmy usatysfakcjonowani efektem końcowym i nie możemy się doczekać waszej reakcji na nowe utwory" - napisali muzycy sosnowieckiej formacji.

Piąty album Thaw trafi na rynek 25 października nakładem Agonia Records. Wytwórnia z Piły szykuje wersję CD w digipacku, edycje winylowe i kasetę; materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną.



Dzień przed premierą nowej płyty, Thaw rozpocznie w Katowicach trasę koncertową, w której wezmą też udział grupa Ciśnienie oraz D. Szwed.

"Fading Backwards" pilotuje właśnie wypuszczony singel "The Great Devourer", który możecie sprawdzić poniżej:

THAW - The Great Devourer (Official Track Stream)

Thaw - szczegóły albumu "Fading Backwards" (tracklista):

1. "The Great Devourer"

2. "A Place Where Repetition Dwells"

3. "Wartenberg Wheel"

4. "In The Laughter And The Stride"

5. "Dissociate Me/Spreader Bar"

6. "Moral Justification Of Selfishness".

Thaw - szczegóły jesiennej trasy koncertowej:

24.10. - Katowice (5Dom)

25.10. - Kraków (Gwarek)

26.10. - Lublin (DK Węglin)

27.10. - Warszawa (Hydrozagadka)

7.11. - Poznań (Pod Minogą)

8.11. - Wrocław (Łącznik)

9.11. - Bydgoszcz (Over The Under Pub)

10.11. - Gdańsk (Wydział Remontowy).



