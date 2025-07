Pierwszy od czterech lat album Terrordome, który już zbiera bardzo pochlebne recenzje, zarejestrowano w Zed Studio i Prusiewicz Studio (partie perkusji). Produkcją następcy płyty "Straight Outta Smogtown" (2021 r.) zajęli się Tomasz "ZED" Zalewski (w tym miks i mastering) i muzycy Terrordome. Autorem okładki czwartego longplaya krakowskich thrashmetalowców jest ponownie Marcin "Biauy" Białkowski.

Terrordome: "Plagued With Violence" - bezkompromisowa dawka thrash metalu

"Czwarty album Terrordome to bez wątpienia najdojrzalsze, najmroczniejsze i najbardziej intensywne wydawnictwo w ich dwudziestoletniej karierze. Zespół prezentuje na nim swoje mroczniejsze oblicze, oferując słuchaczom duszną, gęstą i bezkompromisową dawkę thrash metalu. Materiał emanuje surową energią i tekstową głębią, nie ustępując jakością czołówce światowej sceny, a jednocześnie dumnie reprezentując polski metal" - czytamy o nowym materiale małopolskiej grupy.

Przypomnijmy, że już w 2024 roku fani mogli zapoznać się z dwiema premierowymi kompozycjami "Goat Killers" i "The Torture Continues"; oba single znalazły swoje miejsca na nowym longplayu Terrordome. W lipcu dołączył do nich nowy utwór "Sorry For Being Late".

Do numeru "Sorry For Being Late" Terrordome powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Album "Plagued With Violence" trafi na rynek 1 sierpnia nakładem Selfmadegod. Zasłużona undergroundowa wytwórnia z Białej Podlaskiej przygotowała m.in. wersję CD (również w limitowanym boksie) oraz edycje winylowe i kasetowe (oba formaty w dwóch wariantach kolorystycznych). Materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną.

Triple XX Tour - Terrordome zaprasza na jubileuszową trasę po Polsce. "Tego świętowania nie możecie przegapić!"

W listopadzie Terrordome wyruszy w trasę po kraju, w której wezmą też udział dwie deathmetalowe formacje z Polski: Banisher z Rzeszowa oraz krakowski Dormant Ordeal. Oba zespoły, podobnie jak Terrordome, obchodzą w tym roku jubileusz 20-lecia działalności, stąd szyld trasy Triple XX.

"Dwadzieścia lat jak z Bitcha strzelił! Nie mam pojęcia kiedy to zleciało. Pomimo upływu czasu, zagrania ponad trzech setek koncertów na całym globie, absolutnie chcemy więcej! Powracamy w tym roku z najcięższym, najmroczniejszym i najlepszym materiałem w naszej historii i idziemy po więcej, nie biorąc żadnych jeńców. Taka będzie też trasa Triple XX u boku Banisher i Dormant Ordeal. Będzie się działo i nie możecie przegapić z nami tego świętowania!" - powiedział Uappa Terror, lider Terrordome.

Świętowanie trzech jubilatów rozpocznie się 6 listopada w Krakowie (Zaścianek). Następnie Triple XX Tour zawita do Katowic (7 listopada; Piąty Dom), Białegostoku (8 listopada; Moto Pub), Gdańska (9 listopada; Wydział Remontowy) i Warszawy (10 listopada; Voodoo). Rocznicowa trasa Terrordome, Banisher i Dormant Ordeal będzie mieć swój finał 11 listopada na deskach klubu Pod Minogą w Poznaniu.

Bilety na Triple XX Tour dostępne są w przedsprzedaży w cenach 60 zł (I pula) i 80 zł (II pula) oraz 100 zł (w dniu imprezy).

Terrordome - kim są?

"Terrordome to polski zespół thrashmetalowy. Ich muzykę cechują szybkość i agresja. Od 2005 roku zespół zagrał kilkaset koncertów w kraju i za granicą (Europa, Brazylia, Chiny, Japonia).

Przez kilkanaście lat na scenie Terrordome nagrał wiele singli, splitów oraz albumów. Najważniejsze z nich to płyty 'We'll Show You Mosh, Bitch!' (2011 r.), 'Machete Justice' (2015 r.) i 'Straight Outta Smogtown' (2021 r.). Grupa promuje swoje albumy wieloma teledyskami.

Jak dotąd Terrordome dzielił scenę między innymi z Suicidal Tendencies, Anthrax, Sepulturą, Destruction, D.R.I., Whiplash, Ratos de Porao i Vaderem oraz miał okazję zagrać na wielu festiwalach, takich jak Obscene Extreme, True Thrash Fest Japan, Metalmania czy Metalfest" - przypomniano historię formacji z Krakowa, która obchodzi w tym roku 20. urodziny.

W składzie Terrordome od samego początku figuruje odpowiedzialny za muzykę i teksty, grający na gitarze wokalista Mateusz Łapczyński alias Uappa Terror, muzyk znany także z grup Distrüster, Extinkt i Topór. Szeregi zespołu uzupełniają basista Łukasz "Virious Max" Łukasik, gitarzysta Jakub "J. Sparrow" Wróbel oraz perkusista Rob Sixkiller.

Terrordome - szczegóły albumu "Plagued With Violence" (tracklista):

1. "Chasing The Dragon"

2. "Beast Sharp Razor Cut"

3. "Goat Killers"

4. "The Torture Continues"

5. "Bow Down To The Antichrist"

6. "Rzeka krwi"

7. "Na glinianych nogach"

8. "Massive Perjury"

9. "Sorry For Being Late"

10. "Plagued With Violence"

11. "Satanic Decree".

