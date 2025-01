Metallica to jeden z największych zespołów metalowych na świecie. Założona w 1981 roku przez wokalistę i gitarzystę Jamesa Hetfielda i perkusistę Larsa Ulricha grupa była najlepiej zarabiającym zespołem w latach 90. Szacuje się, że Metallica sprzedała między 150 a 200 milionów egzemplarzy swoich płyt. Każdy ich wydany krążek odnosi ogromny komercyjny sukces, ale nie zawsze wiąże się to z dobrym odbiorem fanów i krytyków. Tak właśnie było przy okazji wydania płyt " Load " (1996) i " Reload " (1997).

Płyty wydane z roczną przerwą muzycy pisali w tym samym czasie. Materiał, na "Reload" zawierał w większości niedokończone utwory napisane podczas tworzenia "Load". W rozmowie z "The Metallica Report", James Hetfield zdradził, że napisanie tekstów na obie płyty okazało się być dla niego niemałym wyzwaniem: "Byłem zniechęcony ilością piosenek, kiedy tworzyliśmy "Load" i "Reload". Było ich 45 i do wszystkich musiałem napisać teksty. Pytałem wtedy: 'Chwileczkę. Muszę napisać teksty do 45 piosenek? To szaleństwo'"