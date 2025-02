"Wymyśliłem ten riff do 'Black Sabbath'. Zagrałem 'dam-dam-dammm', i wtedy mnie olśniło - to jest to! Zbudowaliśmy na tym cały utwór. Jak tylko zagrałem pierwszy riff, wszyscy wykrzyknęli: 'O mój Boże, to jest świetne! Ale co to właściwie jest? Nie mam pojęcia!' Prosta rzecz, ale miała swój styl. Dopiero później dowiedziałem się, że użyłem czegoś, co nazywane jest 'diabelskim interwałem', zestawu akordów tak mrocznego, że w średniowieczu jego użycie było zakazane przez Kościół. Nie miałem o tym pojęcia, to było po prostu coś, co czułem w sobie. Zupełnie jakby się ze mnie wyrwało na wolność, nuty płynęły same z siebie. Potem wszyscy zaczęli dokładać po kawałeczku i na końcu stwierdziliśmy, że to zadziwiający utwór. Dziwny, ale dobry. Wszyscy byliśmy zszokowani, ale wiedzieliśmy, że mamy coś prawdziwego" - tak Tony Iommi opisywał powstanie kanonicznego utworu "Black Sabbath" w swojej autobiografii "Iron Man".