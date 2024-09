Zwieńczeniem "The Final Campaigne" był występ Slayera w słynnej hali widowiskowo-sportowej The Forum w Inglewood w Kalifornii, na przedmieściach rodzinnego Los Angeles. Po wybrzmieniu finałowego klasyka "Angel Of Death" Tom Araya, grający na basie wokalista Slayera, nie krył wzruszenia, dziękując fanom za blisko 40 lat wspólnej przygody. "Chciałbym podziękować za czas spędzony z nami. Czas to rzecz cenna. Dziękuję więc, że spędziliście go z nami. Będę za wami tęsknił. Przede wszystkim jednak dziękuję wam za bycie częścią mojego życia" - mówił wtedy wyraźnie poruszony urodzony w Chile frontman.