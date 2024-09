Film koncertowy "Sabaton - The Tour To End All Tours" został nagrany w wyprzedanej hali Ziggo Dome w Amsterdamie podczas europejskiej trasy w 2023 r. W stolicy Holandii pojawiło się 16 tys. fanów, by towarzyszyć swoim idolom z grupy Sabaton w heavymetalowej podróży, jakiej nie było.

"Początkowy plan tego koncertowego filmu polegał na tym, aby dostarczyć wybuchowy pokaz Sabatona w akcji prosto pod drzwi naszych fanów! Włożyliśmy w to doświadczenie każdą uncję naszej energii na żywo, sprawiając, że jest ono tak blisko występu Sabaton, jak to tylko możliwe, bez konieczności bycia tam osobiście. To nie jest po prostu film; to wciągające doświadczenie heavymetalowe i nie możemy się doczekać, aż nasi fani zobaczą i poczują moc naszej muzyki na dużym ekranie, jak nigdy dotąd. Kto wie, może po drodze zdobędziemy kilku nowych fanów!" - cieszy się wokalista Joakim Brodén.



Sabaton i "piekielnie ekscytująca jazda"

Pär Sundström, basista i menedżer szwedzkiej formacji dodaje: "W 2023 roku wyruszyliśmy w naszą największą trasę koncertową w historii, a w samej Europie pokonaliśmy ponad 50 000 kilometrów z oddanym zespołem 170 niesamowitych osób, 9 autobusami, 12 ciężarówkami, a nawet czołgiem! 'The Tour To End All Tours' była niezapomnianą podróżą dla każdego z nas - wyjątkową, ekscytującą i szeroko otwierającą oczy. Chcieliśmy podzielić się tym niezwykłym doświadczeniem ze wszystkimi, szczególnie z tymi, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w naszych koncertach na żywo".

Światową premierę "Sabaton - The Tour To End All Tours" zaplanowano na 11 października (dwa dni później film będą mogli oglądać fani we Francji). W Polsce udział w akcji zadeklarowało 48 kin.

"To kinowe doświadczenie, które przekroczy granice, zjednoczy narody i uczci uniwersalny język metalu. Zapnijcie pasy, bo to będzie piekielnie ekscytująca jazda!" - czytamy w zapowiedzi.

Przypomnijmy, że szwedzki kwintet nagrywa właśnie swój nowy, 11. album studyjny. Następca płyty "The War To End All Wars" (2022 r.) ma ujrzeć światło dzienne w tym roku nakładem Nuclear Blast Records.

W studiu z zespołem pracuje już gitarzysta Thobbe Englund, który powrócił do Sabaton po ośmiu latach. Możemy go usłyszeć na płytach "Heroes" z 2014 roku i wydanej dwa lata później "The Last Stand".

