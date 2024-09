"Okazało się, że wzajemne pretensje zdążyły urosnąć do tak wielkich rozmiarów, że jedynym wyjściem pozostało rozstanie. Mimo że Felo i Chris zadeklarowali udział w trasie, to jednak z naszej perspektywy atmosfera w zespole stała się na tyle ciężka, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu trasy, naciśnięciu hamulca, przegrupowaniu się i zastanowieniu co dalej. Sprawa jest na tyle świeża, że żadne konkretne decyzje jeszcze w niej nie zapadły. Przykro nam bardzo, że nie zobaczymy się tej jesieni. Podobnie jak wy, nie mogliśmy się doczekać tych koncertów. Okazało się, że wszechświat ma co do nas inne plany. Życzymy chłopakom wszystkiego najlepszego w ich dalszych karierach, a was poinformujemy niezwłocznie, gdy wykombinujemy co dalej. Trzymajcie się zdrowo i rogi w górę" - dodano.