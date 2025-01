Orange Goblin kończą działalność. Koncert w Polsce będzie ich ostatnim

Zespół Orange Goblin założony został w 1995 roku w Londynie. Pierwotnie grupa występowała pod nazwą Our Haunted Kingdom, ale rok później podjęto decyzję o zmianie na nazwę, pod którą występują do dziś. Ich pierwsze trzy albumy studyjne mocno czerpały z muzyki doom i stoner metalowej, a w późniejszych materiałach zaczęły pojawiać się również elementy punku i hard rocka. Ostatni krążek zespołu zatytułowany "Science, Not Fiction" ujrzał światło dzienne 19 lipca 2024 roku.