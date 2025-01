Urodzony w Sztokholmie Fredrik Lindgren należał do heroldów szwedzkiego death metalu, gatunku, którym na początku lat 90. zachwycił się cały świat. W okresie tym zasłynął przede wszystkim jako gitarzysta prowadzący zespołu Unleashed, który wraz z równie kultowymi formacjami Nihilist / Entombed, Dismember, Grave, Treblinka / Tiamat, Morbid i Carnage wykuwał charakterystyczne brzmienie death metalu spod znaku trzech koron.

Nie żyje Fredrik Lindgren z Unleashed. "Do zobaczenia w Walhalli"

"Wojownicy! Dotarły do nas smutne wieści o śmierci Fredrika Lindgrena, gitarzysty prowadzącego Unleashed w latach 1989-1995. Fredrik miał olbrzymi wkład we wczesnej historii zespołu. Jesteśmy mu za to dozgonnie wdzięczni. Do zobaczenia w Walhalli, bracie!" - czytamy na oficjalnej stronie Unleashed w mediach społecznościowych.

"Wieść o twoim odejściu odbiera mi mowę, stary druhu. Ciężko ubrać te emocje w słowa. Mam nadzieję, że znalazłeś spokój, wszak na to zasłużyłeś. Wiem jedno, nie tylko ja, lecz wielu będzie za tobą tęsknić. Dziękuję za bycie częścią mojego życia i wpływ, jaki miała na nie twoja przyjaźń i muzyka ucieleśniona w Terra Firma. Przeżyliśmy wspólnie piękne chwile i to się nigdy nie zmieni. Wyrazy miłości" - napisał Christian Lindersson alias Lord Chritus, były wokalista Count Raven i pionierów doom metalu z kalifornijskiego Saint Vitus, który z Fredrikiem Lindgrenem udzielał się niegdyś w sztokholmskiej formacji Terra Firma z pogranicza heavy metalu i stoner rocka.

Zobacz Fredrika Lindgrena w barwach Unleashed w archiwalnym teledysku do kultowego numeru "Before The Creation Of Time" z debiutanckiego albumu "Where No Life Dwells":

Fredrik Lindgren - pionier szwedzkiego death metalu

Fredrik Lindgren figurował w składzie Unleashed od samego początku, czyli od roku 1989, gdy wyrzucony z Nihilist basista Johnny Hedlund powołał tę grupę do życia, stając się jej frontmanem. Fredrika Lindgrena możemy zatem usłyszeć na wszystkich trzech demówkach Unleashed z roku 1990 ("The Utter Dark", "...Revenge", "Century Media Promo Tape"), a także wydanych rok później splicie "In The Eyes Of Death" (dzielonym z Asphyx, Tiamat, Loudblast i Grave) oraz EP-ce "And The Laughter Has Died...".

Jego grę na gitarze prowadzącej zapamiętamy jednak przede wszystkim z trzech pierwszych studyjnych albumów Unleashed: "Where No Life Dwells" (1991 r.), "Shadows In The Deep" (1992 r.) i "Across The Open Sea" (1993 r.) - kanonicznych dzieł szwedzkiego death metalu pod auspicjami niemieckiej Century Media Records. Fredrika Lindgrena możemy też usłyszeć na "Victory" (1995 r.), czwartym longplayu sztokholmskiej formacji oraz dwóch koncertowych płytach Unleashed: "Live In Vienna '93" i bliskiej fanom znad Wisły "Eastern Blood - Hail To Poland" (1996 r.), zarejestrowanej 24 listopada 1995 roku na deskach katowickiego Mega Clubu.

Pod rozstaniu z Unleashed w 1995 roku Fredrik Lindgren vel Freddie Eugene przez lata grał na gitarze i perkusji, komponował muzykę i pisał teksty dla szeregu szwedzkich zespołów z różnych gatunków muzyki metalowej, w tym w barwach Atlantic Tide, Loud Pipes, Celestial Pain, Born Of Fire, Harms Way i Terra Firma. Z tą ostatnią udało mu się odnieść pewien sukces, wydając na przełomie lat 90. i dwutysięcznych dwie płyty pod banderą niemieckiej SPV / Steamhammer Records.

Przyczyna śmierci szwedzkiego muzyka nie została ujawniona. Urodzony w 1971 roku Fredrik Lindgren skończyłby 1 lutego 54 lata.

