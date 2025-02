"My nie możemy się już doczekać! Szczególnie, że mamy do zaprezentowania dwóch co-headlinerów, którzy pojawią się na scenie w piątek, 5 września" - tak nowe ogłoszenie przedstawiają organizatorzy Summer Dying Loud.

W pierwszym ogłoszeniu pojawiło się osiem zespołów. Są to świętująca 30-lecie brytyjska legenda stoner / doom metalu Orange Goblin (specjalnym setem jubileuszowym zakończą karierę), norwescy blackmetalowcy z Taake (wykonają album "Doedskvad" w całości z okazji 20-lecia wydania), Brytyjczycy z Esoteric (funeral death - doom), szykujący się do premiery drugiej płyty "In His Blood" Vacuous (death metal), black'n'rollowa grupa Gravekvlt z Francji (pierwsza wizyta w Polsce), Galvanizer z Finlandii (łączą death metal z grindcore'em), Limbes (francuski projekt poszukujący nowych inspiracji w bezkresie black metalu) i Scrüda (miks death metalu, crust punka i blackened thrashu; w tym roku wypuszczą debiut nakładem Godz Ov War Productions).