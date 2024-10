5 oraz 7 lipca 2024 roku to daty, które fani Metalliki zapamiętają na długo. Grupa odwiedziła stadion PGE Narodowy na dwa koncerty w ramach trasy " M72 World Tour ". Nie był to jednak koniec atrakcji. Słuchacze mogli także odwiedzić pop-up shop zespołu, w którym znajdował się oficjalny merch Metalliki, płyty czy nawet deskorolki. Każdy przystanek na trasie miał swój dedykowany plakat, płytę winylową oraz koszulkę upamiętniającą występ.

W sieci pojawiły się nagrania z obu koncertów. Udało się to za sprawą fanów, którzy dzielili się swoimi nagraniami z wydarzenia. Filmiki zostały sklejone w jedną całość oraz podłożony został podkład zarejestrowany i udostępniony przez zespół. Materiał dostępny jest do obejrzenia na platformie YouTube ( sprawdź! ). Spotkało się to z niemałym entuzjazmem fanów, którzy w komentarzach piszą: "dzięki za to że znowu mogę przeżyć te dwie noce", "najlepsze momenty życia do przeżycia jeszcze raz" czy "wspomnienia z koncertów będą o wiele lepsze".