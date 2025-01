Koncert Napalm Death w Polsce już za rogiem. Wszystko, co musisz wiedzieć

Przy okazji trasy " Campaign For Musical Destruction Tour 2025 " zobaczyć będziemy mogli również występy:

Full of Hell, amerykański zespół stawiający na ostre brzmienie łączące powerviolence z noise metalem oraz elementami grindcore'u. na swoim koncie mają sześć płyt oraz masę kolaboracji z zespołami takimi jak Health, The Body czy Nothing. Ich ostatnie wydawnictwo "Scraping the Divine" wydane we współpracy z Andrew Nolanem premierę miało 15 listopada 2024 roku.