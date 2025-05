Wyjaśnijmy od razu, że filarami powołanego do życia w połowie lat 80. Insult z Bristolu są perkusista Steve Grice i basista Jase Stallard, dwaj byli członkowie oryginalnego składu Onslaught, których możemy usłyszeć na wysoko ocenianych, dwóch pierwszych płytach brytyjskich pionierów thrashu: wydanej dokładnie 40 lat temu "Power From Hell" i "The Force" z 1986 roku.

Szeregi grupy, która wznowiła działalność w 2022 roku, uzupełnili gitarzyści Robbie Harris i Jonny Fifield, oraz wokalista Jase Howell, niegdysiejszy techniczny Onslaught, który śpiewał w Insult już w latach 80.

"Jak Metallica na 'Kill 'Em All'" - oldskulowy Insult debiutuje po latach z albumem "Reside Infernus"

Insult, który u zarania grał wyłącznie covery, ma już za sobą nagrania pierwszego longplaya.

Płyta zatytułowana "Reside Infernus" powstała w studiu Dog House w rodzimym Bristolu pod okiem - odpowiedzialnego również za miks - producenta Marka Austina. Mastering wykonał Alan Deacon, a okładkę zaprojektował brytyjski artysta Alex Cooper (Arkham Artwork).

Dodatkowo, w wieńczącej album przeróbce "Power From Hell" swojej macierzystej formacji wystąpił Simon Keeler, były frontman Onslaught. Wydaniem "Reside Infernus" zajmie się Metal On Metal Records, z którą kwintet z południowo-zachodniej Anglii podpisał niedawno stosowne dokumenty.

"Pierwotny powód wskrzeszenia Insult pojawił się w bardzo smutnych okolicznościach; nie mieliśmy bladego pojęcia, gdzie nas to zaprowadzi. Z tego punktu widzenia, dołączenie do Metal On Metal Records po upływie dwóch lat od decyzji o powrocie na scenę, to coś niesamowitego. Bycie częścią tak fantastycznej i szanowanej wytwórni jest dla nas zaszczytem" - napisali świeżo upieczeni podopieczni włoskiego wydawcy.

Styl grania Insult można określić oldskulowym thrash metalem, w którym nie brakuje charakterystycznych dla pierwotnej formy gatunku, punkowych inklinacji.

”Odmiana thrash metalu tego bristolskiego zespołu jest oldskulowa oraz nasycona punkiem i - w przeciwieństwie do czysto punkowych demówek Onslaught - niezaprzeczalnie chwytliwa. Niektóre utwory automatycznie przywodzą na myśl Metallikę z 'Kill 'Em All': riffy i żywiołowość są absolutnie porównywalne" - czytamy o debiutanckim albumie Insult.

Materiał "Reside Infernus" pilotuje singel "0-60, Death Or Glory", który możecie sprawdzić poniżej:

Debiut Insult ujrzy światło dzienne już 23 maja. Płyta dostępna będzie w wersji CD oraz cyfrowo.

Insult - szczegóły albumu "Reside Infernus" (tracklista):

1. "Reside Infernus"

2. "Bloodthirsty"

3. "0-60, Death Or Glory"

4. "Holy War (Sea Of Tears)"

5. "This Life We Despise"

6. "Berserker"

7. "Broken Mind"

8. "Power From Hell" (przeróbka Onslaught).

