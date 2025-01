"Inherited Tendencies For Self-Destruction", tak bowiem brzmi tytuł pierwszej od sześciu lat płyty Embrional, to nowy rozdział w historii gliwickiego kwartetu. Kompozycje zawarte na albumie stanowią zupełnie inne podejście zarówno do sfery sposobu rejestracji materiału, jak i samych kompozycji, a także ich produkcji.

Embrional dojrzale i odważnie na "Inherited Tendencies For Self-Destruction"

"Materiał na płycie jest duszny i mroczny, ale też niepozbawiony wściekłych zrywów kontrastujących z bardziej klimatycznymi momentami. Produkcję urozmaicono wrzucając w nią w wyważony sposób smaczki techniczne oraz sample nadające kompozycjom dodatkowego ciężaru" - czytamy w notce informacyjnej o nowym dokonaniu podopiecznych Agonia Records.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymanego efektu końcowego kompozycji, brzmienia i produkcji płyty. Naszym zdaniem jest to materiał dojrzały i przede wszystkim odmienny od poprzednich dokonań zespołu. Przy kompozycji oraz realizacji materiału świadomie wykorzystaliśmy nasze dotychczasowe doświadczenie, odważnie i celowo wprowadzając zabiegi, których do tej pory nie można było usłyszeć na poprzednich wydawnictwach" - zaznaczyli śląscy deathmetalowcy.

W sieci można się już zapoznać się z "The World Deserves Self-Destruction" - pierwszym singlem z następcy albumu "Evil Dead" (2019 r.). "Chaos", "miazga" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji Embrional.

Singla "The World Deserves Self-Destruction" możecie posłuchać poniżej:

Partie perkusji i gitar zarejestrowano w klimatycznym studio Piekło Niebo przy współpracy z Markiem Rymanowskim alias Ataman Tolovy, dzięki czemu, jak czytamy, otrzymane brzmienie jest naturalne i przestrzenne. Pozostałe instrumenty oraz wokal nagano w Panzer Studio. Za miks i mastering odpowiada Haldor Grunberg z Satanic Audio (m.in. Behemoth, Azarath, Blaze Of Perdition, Pestilence). Autorem okładki jest Maciej Kamuda.

Czwarty longplay Embrional trafi na rynek 21 marca z nalepką Agonia Records. Zasłużona wytwórnia z wielkopolskiej Piły szykuje wersję CD, winyl i kasetę oraz formaty cyfrowe.

Embrional - kim są?

Przypomnijmy, że początki gliwickiego Embrional sięgają roku 2003. Trzy lata później światło dzienne ujrzała pierwsza demówka "Cusp Of Evil", a rok później druga - "Annihilation". Dwa pierwsze albumy Embrional - "Absolutely Anti-Human Behaviors" (2012 r.) i "The Devil Inside" (2015 r.) - trafiły w ręce fanów death metalu za sprawą podziemnej wytwórni Old Temple z Gliwic. Sumptem zespołu z kolei w 2019 roku ukazał się trzeci longplay "Evil Dead", który w wersji winylowej trafił do sprzedaży za pośrednictwem kultowej Pagan Records ze Świecia. Grupa ma też w swoim dorobku dwa splity: "The Spectrum Of Metal Madness" (2009 r.; dzielony z warszawskim Empheris) i "Scornful Death Trail" (2019 r.; z udziałem czeskiego Brutally Deceased). Nowa płyta "Inherited Tendencies For Self-Destruction" będzie zatem debiutem deathmetalowców z Górnego Śląska w barwach pilskiej Agonia Records.

Masywny, gęsty, lecz nie pozbawiony technicznej biegłości death metal, gdzie gwałtowność i ofensywne zrywy idą w parze z brzmieniowym ciężarem i mroczą nastrojowością to znaki rozpoznawcze stylu Embrional, którego źródeł należy szukać w kanonicznych dokonaniach tuzów gatunku z Morbid Angel, Deeds Of Flesh czy Immolation.

Czerpanie z klasyki gatunku przy jednoczesnej niezgodzie na tkwienie w martwym punkcie nie powinno dziwić, skoro w składzie Embrional figurują muzycy od lat doskonale zaprawieni w scenicznych bojach, a mianowicie Dariusz Plaszewski vel Młody, perkusista m.in. Stillborn, kultowego wrocławskiego Magnus i Squash Bowels; basista Michał "Armagog" Samol z m.in. bytomskiego Throneum; gitarzysta Marek Szefer alias Chłosta, którego fani mogą również kojarzyć z katowickimi formacjami Mastiphal, Ulcer Uterus i Bottlekopf; oraz grający na gitarze wokalista Marcin "Skullripper" Sienkiel, aktualny frontman pomorskiego Azarath.

Embrional - szczegóły albumu "Inherited Tendencies For Self-Destruction" (tracklista):

1. "Choirs Of Apocalypse"

2. "The World Deserves Self-Destruction"

3. "Inspiration To Slay"

4. "Seduced By The Lies"

5. "Lies Of God"

6. "The Shrine Of Collapse"

7. "Suicide Journey"

8. "Purified By Death"

9. "Sadistic Desire"

10. "Extinction"

11. "Obliteration Rites".

