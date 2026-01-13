Według zapowiedzi, na "Red Asphalt", najnowszym - jak to określono - złym zjeździe podopiecznych Relapse Records, chwytliwy, wysokoobrotowy death / grind Exhumed splata się z biczującymi rytmami i niebezpiecznymi muzycznymi zakrętami. Nowe dokonanie zespołu jest bowiem - cytując - listem miłosny do... drogi - przerażających wypadków, drogowych zbrodni, wadliwych pojazdów, krwawych filmów instruktażowych czy motocyklowych gangów zombi.

Witajcie na amerykańskiej szosie, czyli Exhumed na "Czerwonym asfalcie". Co już wiemy o nowej płycie kalifornijskiej legendy ekstremalnego metalu?

"Tym razem zapraszamy was do udania się z nami do miejsca, w którym spędzamy niewspółmiernie dużo czasu, miejsca znajomego, acz dalece bardziej niebezpiecznego niż się wydaje, miejsca, z którego możesz trafić do szpitala lub grobu na więcej sposobów niż można sobie to wyobrazić: amerykańskiej szosy" - o tematyce poruszanej na albumie "Red Asphalt" powiedział Matt Harvey, grający na gitarze wokalista i lider kultowego kwartetu z San Jose oraz jedna z czołowych postacie amerykańskiej sceny metalowej.

Nowy materiał Amerykanów wyprodukował Sebastian Phillips, gitarzysta Exhumed, wraz z kolegami z zespołu. Nagrania odbyły się m.in. w studiach Darker Corners i HARF. Miksem w studiu Antisleep Audio zajął się Scott Evans, a masteringiem w studiu Beastman Audio Leon Del Muerte, czyli Leon Michael Sandow, muzyk m.in. Impaled i były członek Exhumed.

Pierwszą od czterech lat płytę kalifornijskiej formacji pilotuje singel "Unsafe At Any Speed".

Następca albumu "To The Dead" (2022 r.) trafi na rynek 20 lutego. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu i kasecie.

Dzień przed premierą "Red Asphalt" Exhumed wyruszy w trasę po USA, w której wezmą też udział ich rodacy z Oxygen Destroyer i No/Más. Po jej zakończeniu zespół ponownie wybierze się do Europy w ramach tournée w towarzystwie powiązanego personalnie Gruesome. Jednym z pit stopów na trasie po Starym Kontynencie będzie Polska.

Exhumed przez wizytą w Polsce. Gdzie zagrają tym razem?

Obejmująca 23 koncerty "Echoes In Red Europe Tour 2026" będzie mieć swój przystanek w naszym kraju. Exhumed - wraz z Gruesome jako gościem specjalnym trasy - zobaczymy 17 kwietna w klubie 2Progi w Poznaniu. W roli suportu w stolicy Wielkopolski wystąpi także pochodząca z Ukrainy, deathmetalowa grupa Orbstruct.

Bilety na poznański koncert Exhumed - organizowany przez Metallurg Music - dostępne są w cenie 99 zł (plus 5 zł opłaty serwisowej).

Exhumed - szczegóły albumu "Red Asphalt" (tracklista):

1. "Unsafe At Any Speed"

2. "Red Asphalt"

3. "Shock Trauma"

4. "Shovelhead"

5. "The Iron Graveyard"

6. "Crawling From The Wreckage"

7. "Signal Thirty"

8. "Death On Four Wheels"

9. "Symphorophilia"

10. "The Fumes".

