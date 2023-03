Festiwal ZEW się budzi to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń muzycznych organizowanych w górach. Pomysł na festiwal powstał z pasji ludzi tworzących na co dzień markę ZEW for men, którzy łącząc miłość do natury, przygody i muzyki, zorganizowali w 2018 pierwszą edycję wydarzenia w Lesku.

"Wyjątkowi artyści na scenie, energetyczne koncerty oraz wiele atrakcji skrojonych pod ludzi, którzy czują ZEW. Już po raz kolejny będzie można przeżyć muzyczną przygodę w niepowtarzalnej bieszczadzkiej scenerii" - czytamy w zapowiedzi. Tradycyjnie, jak co roku, festiwal rozpocznie się niezwykłym koncertem o świcie, w blasku wschodzącego słońca.

Kolejna edycja ZEW się budzi odbędzie się w Ustrzykach Dolnych w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 2023.

30 kwietnia na scenie pojawią się: KSU, Pull The Wire, Cochise, Zenek Kupatasa, Dezerter oraz Homo Twist na czele z Maciejem Maleńczukiem. Dzień później dla publiczności zagrają: Stacja B, Ranko Ukulele, 4 Szmery, Farben Lehre, Kult i Wu-Hae.