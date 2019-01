Założyciel Lordi na Gitarowym Rekordzie Guinnessa we Wrocławiu

Amen, gitarzysta zespołu Lordi, który słynie z występów w kostiumach rodem z horrorów, dołączy do ekipy artystów, którzy co roku 1 maja na wrocławskim Rynku spotykają się, by wspólnie zagrać "Hey Joe" Jimiego Hendrixa i pobić Gitarowy Rekord Guinnessa.

Amen (Lordi) w akcji /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

W 2018 r. we Wrocławiu zagrało aż 7411 gitarzystów.

Jak już informowaliśmy, podczas Gitarowego Rekordu Guinnessa udział wezmą m.in. muzycy z brytyjskiego zespołu Slade, który później da pełny koncertowy show dla fanów gitarowego grania.



Na scenie zaprezentuje się także Amen (Jussi Sydänmaa), gitarzysta i współzałożycieli fińskiej formacji Lordi. Ten hardrockowy zespół powstał w 1996 roku i od początku występował publicznie w specjalnie zaprojektowanych przez lidera grupy Tomiego Putaansuu strojach, inspirowanych filmami grozy. Członkowie zespołu bardzo poważnie podchodzą do rzeczy i nigdy nie pojawiają się publicznie bez kostiumów, których nie zdejmują nawet na basenie.

Lordi już po wydaniu pierwszego singla "Would You Love a Monsterman?" zyskał dużą popularność w Finlandii, jednak zwrot w karierze zespołu nastąpił po zwycięstwie w 51. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2006 roku. Utwór "Hard Rock Hallelujah" jako jedyny w historii konkursu otrzymał 292 punktów.

Clip Lordi Hard Rock Hallelujah

Gitarzysta Amen występuje w stroju mumii, inspirowanym postacią fikcyjnego faraona Amena, którego imię nawiązuje do egipskiego boga Amona, najważniejszej figury egipskiej mitologii. Po śmierci faraon został zmumifikowany i odrodził się po wiekach jako wirtuoz gitary.

Dodajmy, że Gitarowy Rekord Guinessa jest częścią największego wrocławskiego festiwalu 3-Majówka, który co roku gromadzi gwiazdy z Polski i zagranicy. W tym roku poza Slade zaprezentują się także m.in. Kult, Nocny Kochanek, Pidżama Porno, IRA, happysad, Łąki Łan, Decapitated, Krzysztof Zalewski, Organek, O.S.T.R., Pablopavo i Ludziki, Mela Koteluk, Ania Dąbrowska, The Dumplings, Mery Spolsky oraz projekt Albo Inaczej.