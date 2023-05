Jak już informowaliśmy, 29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza była zorganizowana również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił, że w Czaplinku zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine , pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar , The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Australijczycy z The Rumjacks oraz ukraińska grupa Luiku .

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank i Golden Life.

Organizatorzy od lat prowadzą kilkustopniowe eliminacje, których zwycięzcy grają później na festiwalu. W tym roku zgłosiło się 740 wykonawców - do półfinałów zakwalifikowano ponad 100. Na tej liście znaleźli się m.in. BATNA, CF98, Felivers, Francis Tuan, KIWI, Lej Mi Pół, Lor, Łukasz Łyczkowski & 5 Rano, Nanga, Przybył, Ranko Ukulele, Swiernalis, Wiktor Dyduła oraz Piqued Jacks, reprezentanci San Marino na zakończonym w nocy z soboty na niedzielę Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu .

