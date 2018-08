XV edycja festiwalu Warszawa Singer już pod koniec sierpnia

To będzie specjalna, jubileuszowa, 15. odsłona festiwalu kultury żydowskiej. Wyjątkowo bogata, pełna gwiazd oraz młodych wykonawców. Dziewięć dni kulturalnej fety, ponad 200 wydarzeń, ponad 250 artystów z Polski i różnych części świata. Wielość gatunków muzycznych i teatralnych, przemieszanie stylów i trendów – a wszystko pod wspólnym mianownikiem: inspirowane kulturą żydowską, zarówno tradycyjną, jak i współczesną.

Aria Malikian będzie największą gwiazdą tegorocznej Warszawy Singera /materiały prasowe

Festiwal Singera to już renomowana marka i kulturalna wizytówka Warszawy. Co roku, na przełomie wakacji i nowego roku szkolnego okolice Placu Grzybowskiego, Synagogi i ul. Próżnej są epicentrum wydarzeń festiwalowych. Ale festiwalowa fala zaanektuje Warszawę: teatry, sale koncertowe, centra muzyczne, klubokawiarnie, plenery - od Pragi po Wolę - wypełnią koncerty, spektakle, projekcje filmowe, warsztaty tańca, spacery, spotkania literackie. To wielodniowe, kulturalne święto stolicy, w którym każdy znajdzie coś interesującego.

XV Festiwal będzie bardzo międzynarodowy. Przybywają gwiazdy z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Danii, Belgii, Hiszpanii, Japonii. Międzynarodowe składy zespołów muzycznych i grup teatralnych udowadniają, że sztuka jest ponad - łączy, ubogaca, inspiruje. Warszawa Singera to święto wielokulturowe, pokazujące, że wzajemne przenikanie kultur jest iskrą twórczą i drogą rozwoju artystycznego, rozbija złe emocje i napięcia społeczne, uświadamia, że jesteśmy wspólnotą ludzi marzących o pięknie, dobru i pokoju.

Muzyka - od kantorów do japońskiej street marching band

Jak co roku wystąpią gwiazdy i młodzi oryginalni wykonawcy. Festiwal zostanie zainaugurowany uroczystym premierowym koncertem kantorów w Synagodze im. Nożyków. W tym roku wystąpią bracia Yaakov i Shulem Lemmer z USA. Towarzyszyć im będzie chór kantoralny Kolot Israel (Israeli Voices) z Jerozolimy.

W finale festiwalu zobaczymy show porywającego i charyzmatycznego skrzypka Ary Malikiana, łączącego w swej muzyce wątki żydowskie, arabskie, argentyńskie, hiszpańskie i romskie. Usłyszymy - w zaskakującej interpretacji - klasyczne arcydzieła takich kompozytorów jak Vivaldi, Mozart, Paganini, kultowe kompozycje Led Zeppelin, Jimmiego Hendrixa, i Davida Bowiego, a także własne kompozycje tego niezwykłego muzyka. Koncert Malikiana to widowisko, w którym unikatowa gra na skrzypcach otrzymuje niezwykłą oprawę choreografii, tańca, kostiumów, barw i efektów.

Zdjęcie Ara Malikian / materiały prasowe

Pomiędzy inauguracją a finałem 9 dni koncertów wybitnych muzyków z Polski i zagranicy. Podczas jubileuszowej edycji festiwalu wystąpią miedzy innymi: słynny skrzypek Dominique Pifarély z Francji, kwintet Kennetha Dahla Knudsena (Dania) - w międzynarodowym składzie zaprezentuje utwory z najnowszego albumu "Tété". Dorota Miśkiewicz z Atom Street Quartet wystąpią z koncertem "Piano.pl".

Usłyszymy Gary’ego Gutmana - we wspólnym projekcie muzycznym "Woman In Black" z wokalistką Sashą Strunin, a także Włodzimierza Nahornego, Marcina Wyrostka, Adama Bałdycha, Mateusza Smoczyńskiego. Jazzową odsłonę festiwalu zainauguruje projekt Transgression Oleś Brothers & Theo Jörgensmanna, którzy po kilku latach przerwy ponownie spotykają się na jazzowej scenie Festiwalu Warszawa Singera. Wydarzeniem muzycznym tegorocznej edycji będzie również najnowszy projekt Jazz Bandu Młynarski - Masecki ze swoim magnetyzującym słuchaczy repertuarem jazzowego dwudziestolecia międzywojennego - nowa odsłona kompozycji Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego, Artura i Henryka Goldów.

Zdjęcie Sasha Strunin / Paweł Domagała / materiały prasowe

Będziemy mieli okazję poznać niezwykłą grupę z Japonii, zespół Jinta-La-Mvta, łączący tokijską nowoczesną street music z tradycyjnymi wątkami klezmerskimi i bałkańskimi.

Więcej klasycznego brzmienia usłyszymy na koncercie Mazikduo "Jewish Life, Portraits Of The Past" - tu muzyka klasyczna i klezmerska połączą się w mistrzowskich aranżacjach klarnecisty Tolo Genestara i pianisty Marca Sumsiego.

A jeśli ktoś lubi muzykę z dawką humoru, chętnie skorzysta z zaproszenia na program "Razem Z Braćmi", w którym Sława Przybylska z Januszem Tylmanem zaprezentują tradycyjne i współczesne piosenki żydowskie, w języku jidysz i hebrajskim. Z kolei Wowakin Trio wprowadzi nas w nowoczesne aranżacje tradycyjnych polskich utworów ludowych, także żydowskich.

Zdjęcie Jinta-la-Mvta / materiały prasowe

Teatralna Warszawa Singera

Miłośnicy teatru wiedzą, że Festiwal to czas scenicznej uczty, w której można poznać zarówno polskie, jak i zagraniczne spektakle w różnych formułach scenicznych. W tym roku program teatralny jest szczególnie bogaty. Przede wszystkim miło nam zapowiedzieć Teatr Yiddishpiel z Izraela, z doskonałym spektaklem Tylko głupcy się smucą - hitem Dana Almagora, uwielbianym na wielu scenach świata, m.in. na Broadwayu. Również z Izraela przybędzie Teatr Nephesh z własną adaptacją sceniczną klasycznego Gimpla Głupka Icchoka B. Singera i Hana’s suitcase Emila Shera. Warszawski Teatr Żydowski zaprezentuje na festiwalowej scenie swoje najlepsze aktualnie spektakle, takie jak m.in.: Ida Kamińska, Ostatni syn, Wiera Gran, Chumesz Lider, Jak w przedwojennym kabarecie, Kilka obcych słów po polsku, Miasteczko Kasrylewka.

Różnorodność festiwalowych propozycji

Oprócz koncertów i spektakli Festiwal będzie obfitował w wiele wydarzeń: promocje książek, spotkania autorskie, spotkania z artystami, projekcje filmowe, warsztaty kulinarne, warsztaty dla dzieci, spacery edukacyjne po żydowskiej Warszawie i mnóstwo innych. Wspomnijmy choćby o spotkaniach literackich Remigiusza Grzeli - m.in. z Włodzimierzem Paszyńskim, autorem świeżo wydanej pozycji "Książki z dobrej półki" czy promocji książki Krystyny Gucewicz "Notes Krystyny Gucewicz czyli Fołtyn w śmietanie ". Jedno ze spotkań poświęcimy książce Remigiusza Grzeli "Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska"

Zdjęcie "Tylko głupcy się smucą" Teatr Yiddishpiel / materiały prasowe

30-lecie Fundacji Shalom

Szczególny charakter tegorocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera podkreśla fakt, że jego inicjator i organizator, Fundacja Shalom, obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Fundacja, z jej założycielką Gołdą Tencer na czele, realizuje misję kultywowania i upowszechniania bogactwa tradycji żydowskiej w Polsce. Festiwal jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji.