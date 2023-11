20-letnia obecnie Tate McRae dała się poznać szerszej publiczności początkowo jako tancerka. Zatańczyła w teledysku "Rule the World" swoich rodaków z grupy Walk off the Earth i wystąpiła na scenie u boku Justina Biebera na jego koncercie w rodzinnym Calgary.

W 2016 r. wzięła udział w amerykańskiej edycji programu "Taniec z gwiazdami" i dotarła do 3. miejsca w finale. Rok później na dobre rozpoczęła się jej muzyczna kariera - pierwsza piosenka "One Day", napisana w wieku 14 lat, zdobyła ponad 39 mln odsłon. Wkrótce działającą niezależnie wokalistką zainteresowały się duże wytwórnie.

Reklama

Pod koniec 2019 r. wypuściła swoją debiutancką EP-kę "All the Things I Never Said". Współautorami singla "Tear Myself Apart" są Billie Eilish i jej brat Finneas O'Connell, inne gwiazdy młodego pokolenia. Kolejna piosenka "That Way" stała się wiralem na TikToku, tylko zwiększając zainteresowanie twórczością Tate McRae.

Singiel "you broke me first" z drugiej EP-ki "Too Young to Be Sad" wyróżniony numerem #1 przez RIAA z 3-krotnym platynowym statusem zgromadził ponad 1,9 miliarda odtworzeń od czasu premiery w 2020 roku.

Clip Tate McRae you broke me first

W 2022 r. Tate wydała swój debiutancki album "i used to think i could fly", który wylądował na 1. miejscu Global Top Albums Debut Chart serwisu Spotify, znalazł się w pierwszej dziesiątce w kilku krajach tuż po premierze, do dziś zdobywając ponad 1,5 miliarda odtworzeń. Zawierający platynowy singel "she's all i wanna be" i złoty utwór "feel like shit", album doprowadził Tate na najwyższy światowy poziom wraz z gwiazdorskimi współpracownikami i producentami, takimi jak m.in. Greg Kurstin, Finneas, Charlie Puth, Alexander 23, Blake Slatkin.

Kanadyjka w swoim dorobku ma m.in. ponad 6,7 miliarda streamów, nominacje do dwóch nagród Billboard Music Awards, nagrody MTV VMA Award, People's Choice Award, czterech nagród iHeartRadio Music Awards i dziewięciu nagród JUNO Awards. Znalazła się na liście Variety 2022 Power of Young Hollywood, a przez ostatnie trzy lata figurowała w zestawieniu Billboard 21 Under 21 oraz w rankingu Forbes 30 Under 30 w 2021 roku, gdzie może pochwalić się tytułem najmłodszego muzyka na liście.

Tate współpracowała z wieloma artystami, w tym z Regardem i Troye Sivanem przy ich tanecznym hicie nr 1 "You", z Khalidem przy utworze "working", razem z Tiësto stworzyli "10:35", a z Jeremym Zuckerem współpracowała przy viralowym singlu "that way". Kanadyjka koncertowała na całym świecie i wystąpiła na wielu festiwalach muzycznych, w tym Lollapalooza, Bonnaroo, Firefly, The Governor's Ball, Austin City Limits i innych.

W ramach promocji nadchodzącego albumu "Think Later" (premiera 8 grudnia) Tate McRae zapowiedziała światową trasę, która obejmie również Polskę - 10 maja 2024 r. zaśpiewa w hali COS Torwar w Warszawie. W roli supportu pojawi się charlieonnafriday.

Nowy materiał został wyprodukowany przy współpracy z twórcą największych hitów ostatnich lat - Ryanem Tedderem (m.in. Taylor Swift, Beyoncé). Nowy singel "greedy" przyniósł wokalistce jej pierwszy #1 na globalnej liście Spotify i #3 w top 10 na liście Billboard Global 200. Serwis Billboard określił utwór "artystycznym punktem zwrotnym... dynamicznym hymnem zbudowanym wokół potężnego, popowego hitu, w którym McRae zanurza się i wychodzi z falsetu, jednocześnie emanując niezachwianą pewnością siebie".